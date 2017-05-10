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Более 200 научно-технических разработок будет представлено на Белорусском промышленном форуме

11.05.2017 15:26 — Новости Экономики | БелТА  
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 научно-технических разработок будет представлено на Белорусском промышленном форуме, который пройдет в Минске 23-26 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Со своими достижениями ознакомят организации академической, вузовской, отраслевой науки. Возможности их применения в реальном секторе экономики будут обсуждены на форуме бизнес-идей, в котором примут участие ученые и представители деловых кругов. "Речь пойдет о коммерциализации инноваций, перспективах их использования в промышленности", - отметил Андрей Косовский.

В свою очередь начальник главного управления инновационной и инвестиционной деятельности Министерства промышленности Валерий Фишман рассказал, что в предстоящем форуме примут участие 80 предприятий Минпрома. На выставке, которая будет работать в рамках форума, можно увидеть новые образцы техники МАЗ, МТЗ, "Амкодор". Будут представлены и три новые модели автомобилей "БелДжи", которые планируется выпускать в Беларуси.

Программа форума включает пленарное заседание "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Республики Беларусь", международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Беларуси", биржу субконтрактов в промышленности, международный конкурс энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования, конкурс сварщиков, семинары и презентации-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Со своими достижениями ознакомят организации академической, вузовской, отраслевой науки. Возможности их применения в реальном секторе экономики будут обсуждены...

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