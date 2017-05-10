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Модернизированный неконденсационный котел Vitopend 100-W

11.05.2017 12:15 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Viessmann, лидер инноваций в области отопительного оборудования, c апреля 2017 года выводит на российский рынок новый неконденсационный котел Vitopend 100-W A1HB/A1JB. Модель обладает расширенным функционалом, мощностным рядом и более низкой ценой по сравнению со своим предшественником. Новый Vitopend способен плавно изменять мощность и работать с пониженным расходом газа за счет горелки с увеличенной степенью модуляции пламени. В котле присутствует реле контроля давления воды для оповещения о недостаточном давлении. При помощи встроенного жидкокристаллического дисплея легко проводить монтаж и ввод в эксплуатацию. Вся необходимая обвязка, включая предохранительную арматуру и расширительный бак, уже интегрирована в корпус и не потребует дополнительных монтажных работ. Модель доступна как в одноконтурном, так и в двухконтурном исполнении и оборудована закрытой камерой сгорания.

Мощностной ряд Vitopend 100-W расширен до 34 киловатт. В то же время в линейке комбинированных котлов присутствует модель мощностью 12 киловатт, идеальная для поквартирного отопления и оптимально подходящая для модернизации системы отопления и водоснабжения в квартирах старого жилого фонда.

Котел имеет малые габариты, что особенно актуально для домов с поквартирным отоплением и небольших коттеджей. Vitopend 100-W работает с пониженным уровнем шума благодаря качественной шумоизоляции и продуманной конструкции корпуса.

Подверглась модернизации и автоматика котла. Усовершенствованная модель обладает контроллером с комфортным интерфейсом управления, поворотную ручку сменила логичная и простая в использовании четырехпозиционная кнопка навигации. На панели управления установлен манометр для визуального контроля давления.

Функции контроллера расширились. Появилась возможность с помощью таймера задавать программы работы котла на каждый день недели. Также реализована поддержка протокола Open Therm, позволяющего подключать совместимую с ним внешнюю автоматику, например, комнатные термостаты. В контроллере предусмотрена опция оповещения о неисправностях.

Новые котлы поддерживают погодозависимое управление при помощи датчика температуры наружного воздуха, есть возможность управления по температуре помещения. Также доступна функция подключения к автоматике второго котла в качестве резервного.

Пресс-служба компании Viessmann
 
 
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Viessmann, лидер инноваций в области отопительного оборудования, c апреля 2017 года выводит на российский рынок новый неконденсационный котел Vitopend 100-W A1HB/A1JB. Модель...

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