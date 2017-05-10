В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бульдозер Cat D8R обеспечивает высокую производительность и топливную эффективность Новый бульдозер Cat D8R с повышенной мощностью и увеличенной вместимостью стандартного отвала для большей производительности совместно с более эффективной силовой...

Новый бульдозер Cat D8R с повышенной мощностью и увеличенной вместимостью стандартного отвала для большей производительности совместно с более эффективной силовой установкой и системой охлаждения обеспечивают увеличение топливной эффективности на 20 процентов. Дополнительные технологии GRADE CONTROL помогают операторам выполнять больше работы за меньшее время. Оснащенный самым большим в своем классе стандартным десятикубометровым отвалом, бульдозер перемещает на 13 процентов больше материала за один проход. Высокопрочная стальная конструкция рамы закрытого сечения имеет высокий запас прочности и предназначена для работ в самых экстремальных условиях. Новая трансмиссия с электронным переключением передач обеспечивает более плавное и простое управление. Такие проверенные временем конструкторские решения, как верхнее расположение бортовых редукторов, система дифференциального управления поворотом и планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой с высокоэффективным делителем крутящего момента обеспечивают эффективную, длительную и надежную эксплуатацию, бесперебойную работу и высокую производительность.Кабина с пониженным уровнем шума, системой кондиционирования воздуха и встроенной конструкцией защиты при опрокидывании, известной как ROPS или Roll Over Protection Structure, гарантирует оператору улучшенный обзор для повышения безопасности и производительности. Обновленный основной монитор D8R в дополнение к контролю работы машины, операциям по диагностике и режимам работы имеет возможность вывода изображения с камеры заднего вида.Простые поворотные переключатели для управления оборотами двигателя удачно дополняет функция выбора передач, позволяющая оператору предварительно выбирать передачу переднего или заднего хода. Все это увеличивает скорость работы и требует меньше усилий от оператора, повышая эффективность.Подрядчики могут повысить производительность и качество профилирования, выбрав конфигурацию с электрогидравлическими органами управления, обеспечивающими быстрый и точный отклик рабочего оборудования. Эта опция также включают технологии Cat Connect GRADE. Данные высокотехнологичные инструменты помогают подрядчикам выполнять профилирование площадки быстрее, точнее и за меньшее количество проходов для экономии времени и увеличения прибыли.Функция индикации уклона в стандартной комплектации с электрогидравлическими органами управления отображает в реальном времени поперечный и продольный уклон машины, позволяя операторам точнее работать на склонах. Дополнительная технология Cat GRADE с функцией контроля уклона SlopeAssist автоматически поддерживает положение отвала для более быстрого выполнения работ с повышенным качеством поверхности и значительным снижением усилий оператора.Дополнительная система автоматического управления отвалом Cat AccuGrade, устанавливаемая дилером, предоставляет подрядчикам на выбор несколько типов, лазерные датчики, глобальную навигационную спутниковую систему GNSS или универсальную станцию позиционирования UTS для обеспечения необходимого уровня точности в соответствии с техническим заданием.В дополнение к технологиям автоматического управления отвалом телематическая система Cat ProductLink предоставляет такие актуальные данные, как местоположение, часы работы, расход топлива, производительность, время простоя и диагностические коды, каковые данные легко просмотреть с помощью сетевого пользовательского интерфейса VisionLink. Система помогает владельцам машин добиваться более эффективного управления парком техники за счет снижения эксплуатационных затрат.Двигатель Cat C15 ACERT характеризует проверенная в течение более 10 лет надежность в самых разных условиях эксплуатации. От арктических холодов до жары в пустыне. Он развивает полезную мощность 242 киловатта, позволяя бульдозеру эффективно работать в самых сложных условиях. Функция автоматического переключения передач выполняет автоматическое понижение передачи при увеличении нагрузки, повышая эффективность при перемещении материала и снижая расход топлива.Новый D8R, как и все бульдозеры Cat, оснащен такими функциями, как широко открывающиеся дверцы для доступа к моторному отсеку, что позволяет сократить время технического обслуживания. Такие дополнительные сервисные возможности, как экологически безопасные сливные краны, система быстрой заправки топлива с уровня земли и система быстрой замены масла, еще в большей степени упрощают техническое обслуживание.www.cat.com