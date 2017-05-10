В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реклама шифера стала лучшей по версии Effie Awards Russia По итогам финального голосования рекламная кампания по продвижению классического хризотилцементного шифера, реализованная НО "Хризотиловая Ассоциация"...

По итогам финального голосования рекламная кампания по продвижению классического хризотилцементного шифера, реализованная НО "Хризотиловая Ассоциация" совместно с агентствами Liberty Marketing Bureau и Deltaplan, победила сразу в двух номинациях престижной премии Effie Awards Russia, Недвижимость. Строительство и Ренессанс. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Хризотилцементный шифер является одним из самых популярных кровельных материалов в мире. В течение десятилетий шифер занимал лидирующее положение на рынке кровельных материалов на территории России и стран СНГ, однако в последние годы продажи материала снижались под давлением более ярких и современных аналогов, производимых из синтетических материалов. Рекламная кампания по продвижению классического хризотилцементного шифера была разработана, чтобы напомнить аудитории о существовании доступного и эффективного продукта и снять барьеры потребления.В качестве основных конкурентных преимуществ шифера были выделены его доступность и беспримерная долговечность. Эти качества известны большей части аудитории. Основным параметром эффективности стал рост продаж, зафиксированный специалистами впервые за последние 10 лет. Что особенно важно, увеличение продаж произошло на фоне общего падения рынка строительных материалов.В ходе реализации кампании был создан единый бренд и единая мультифункциональная платформа для коммуникаций, сайт шифер.рф. Многоэтапная кампания по привлечению аудитории апеллировала к рациональным и эмоциональным мотивам. Для разных целевых групп были разработаны креативные и медийные концепции.Сообщается, что в 2017 году количество заявок на конкурс выросло на 87 процентов. Работы оценивались в два этапа членами жюри Effie Russia. В финал прошло 100 заявок, награды в 30 номинациях получил 51 победитель. 11 золотых наград, 17 серебряных, 23 бронзовые и один Гран-при. Премия Effie Awards является самой престижной в мире наградой в маркетинге.Вручается эта награда за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций. То есть за эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах, на 5 континентах и на глобальном уровне. Участниками и членами жюри премии являются ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.