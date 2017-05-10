Лукашенко: полумиллиардный рубеж в торговле с Ростовом достигнем

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Беларусь и Ростовская область России имеют все возможности нарастить в ближайшие годы объемы торгово-экономического сотрудничества, найти и развить новые направления взаимодействия, заявил на встрече с губернатором этого российского региона Василием Голубевым президент Беларуси Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Если мы будем действовать настойчиво, системно, то тот полумиллиардный рубеж, который нам очень надо достичь, мы достигнем", – сказал Лукашенко.

Он также уточнил, что у сторон есть вопросы, по которым нужно договариваться, а встреча с Голубевым станет новой отправной точкой в отношениях.

О планах нарастить товарооборот между Беларусью и Ростовской областью накануне в ходе заседании рабочей группы по сотрудничеству говорил и белорусский вице-премьер Михаил Русый.

Потенциал для сотрудничества белорусские власти видят прежде всего в аграрной сфере. Во-первых, потому что Ростовская область входит в число крупнейших сельскохозяйственных регионов России; во-вторых, у Беларуси в этом направлении, по словам Лукашенко, накоплен большой практический опыт.

Республика могла бы поставлять в Ростовскую область широкий спектр товаров и продуктов. Кроме того, Беларусь готова предложить автобусы МАЗ для подготовки Ростова-на-Дону к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Лукашенко также предложил российским партнерам проработать варианты активизации имеющихся производственно-кооперационных связей, в том числе в строительстве. Там же, где интересы партнеров пересекаются, белорусским и российским предприятиям надо не конкурировать, а действовать, по мнению президента, по-партнерски.

"Если мы производим комбайны в Гомеле и "Ростсельмаш" производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо. Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, что нам остается делать… Конкурировать не только на наших рынках, но и за их пределами", – сказал Лукашенко.

В качестве негативного примера он привел борьбу белорусского МАЗа и российского КамАЗа, каждый из которых в настоящее время испытывает определенные сложности.

На встрече было отмечено, что сейчас готовится программа совместной кооперации предприятий "Гомсельмаш" и "Ростсельмаш", которая должна быть представлена примерно через месяц.

На встрече Лукашенко с делегацией Ростовской области обсуждались также вопросы сотрудничества в калийной сфере и сложности, которые испытывают белорусские предприятия, которые поставляют молочные и мясные продукты на российский рынок.