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Доллар и евро подешевели на торгах в БВФБ
11.05.2017 16:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов в четверг на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился к доллару и евро, но продолжил ослабевать к российскому рублю.
Как свидетельствуют итоги торгов, в четверг были установлены средневзвешенные курсы валют:
Таким образом, по сравнению с предыдущими торгами, курс доллара снизился на 0,0136 рубля (на 0,72%), курс евро — на 0,0148 рубля (также на 0,72%).
Курс российского рубля показал рост на 0,0299 рубля или на 0,92%.
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По итогам торгов подорожал лишь российский рубль – курс вырос почти на 1%.
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