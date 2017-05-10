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Доллар и евро подешевели на торгах в БВФБ

11.05.2017 16:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов в четверг на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился к доллару и евро, но продолжил ослабевать к российскому рублю.

Как свидетельствуют итоги торгов, в четверг были установлены средневзвешенные курсы валют:

  • доллара — 1,8719 рубля за доллар
  • евро — 2,0372 рубля за евро
  • российского рубля — 3,2767 белорусского рубля за 100 российских

Таким образом, по сравнению с предыдущими торгами, курс доллара снизился на 0,0136 рубля (на 0,72%), курс евро — на 0,0148 рубля (также на 0,72%).

Курс российского рубля показал рост на 0,0299 рубля или на 0,92%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов подорожал лишь российский рубль – курс вырос почти на 1%.

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