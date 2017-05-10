Андрей Кобяков

11 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. "Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соревнования к сотрудничеству, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что нам нужно все-таки окончательно договориться и прекратить в некоторых элементах нездоровое соревнование между "Гомсельмашем" и "Ростсельмашем". Мы в состоянии сесть за общий стол переговоров, договориться, кто что делает, у кого что лучше всего получается, дополнять друг друга, где-то, может быть, и конкурировать разумно, потому что должен выигрывать потребитель продукции. Но в общем мы должны перейти к тренду сотрудничества, а не чрезвычайно соревновательного мотива во взаимоотношениях, чтобы в этой борьбе мы не пропустили третьих лиц", - отметил Андрей Кобяков.

Он подчеркнул, что Ростовская область является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси. "В прошлом году взаимный товарооборот составил $340 млн, причем он более-менее сбалансирован, торговля носит взаимный характер. Правда, он пока не достиг уровня 2012-2013 годов - $420 млн. Но нам и $500 млн по плечу. Думаю, мы должны ставить перед собой более амбициозную задачу", - подчеркнул руководитель правительства.

Андрей Кобяков рассказал, что Беларусь готова поставить в Ростовскую область автомобильный транспорт, в том числе на газомоторном топливе. "У нас есть хороший опыт Минского автомобильного завода, мы поставляли продукцию и в олимпийский Сочи, и в Калининград, и в Казань, и в Питер. Думаю, если вы возьмете наше предложение в проработку и мы с вами договоримся по поставкам, будете удовлетворены качеством нашей техники", - заверил премьер-министр.

Руководитель правительства отметил, что Беларусь активно работает над созданием инновационных видов коммунального транспорта. "Мы заинтересованы, чтобы эти проекты жили, за этими проектами будущее", - считает Андрей Кобяков.

Он констатировал, что Беларусь заинтересована и в том, чтобы вернуть к жизни совместное производство энергонасыщенных тракторов в Батайске. "Получилось так, что наш трактор проигрывает не по своим техническим и экономическим параметрам, а по возможностям оказания господдержки. Если мы уравняем шансы, наши конкуренты, производящие аналогичную продукцию, будут в таких же условиях, то, считаю, будут перспективы у совместного производства энергонасыщенных тракторов", - сказал Андрей Кобяков.

Премьер-министр подчеркнул, что Беларусь готова поработать над реализацией крупных инфраструктурных проектов в Ростовской области. "Мы знаем о ваших планах по строительству объездной дороги вокруг областного города. Мы заинтересованы в производстве проектных работ, можем строителями оказать соответствующую поддержку", - отметил Андрей Кобяков. Он напомнил, что белорусские строители активно возводят жилье в России: "В Калуге целый квартал белорусский, в Калининградской, Смоленской области. У нас есть опыт, будет ваша воля - мы готовы".

Также Андрей Кобяков отметил перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. "Мы знаем, что ростовчане сами могут много чему научить, и мы учимся у вас. Но нам тоже есть что предложить. Думаю, будет полезно организовать обмен наработками в выращивании кукурузы, сахарной свеклы, обмен семенами. Стоит развивать сотрудничество в сфере племенного скотоводства", - сказал премьер-министр. По его словам, Беларусь заинтересована в приобретении продукции, которая относится к критическому импорту, - подсолнечного масла, шрота, сои.

В свою очередь Василий Голубев поблагодарил Андрея Кобякова за конструктивный диалог и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.-0-