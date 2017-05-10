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Лукашенко: давайте без давления
11.05.2017 16:20 — Новости Экономики | БДГ
Между российскими и белорусскими предприятиями должна быть искренняя и честная конкуренция без давления друг на друга.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает
Глава государства отметил, что в настоящее время Беларусь и Россия заключили договоренность о разработке и представлении до 5 июне программы кооперации между «Гомсельмаш» и «Ростсельмаш».
«Надо в этом направлении двигаться, – заявил Лукашенко. – Чего воевать друг с другом? Рынок огромный. И нам надо свое не потерять».
«Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, что нам остается делать... Конкурировать не только на наших рынках, но и за их пределами», – заметил он.
«К чему это приведет… Возьмите МАЗ и КамАЗ. Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко. Вот к чему привела эта конкуренция. Я уже не говорю о зарубежье», – подчеркнул Лукашенко.
Белорусским и российским предприятиям нужна не конкуренция, а партнерская деятельность на своих рынках.
Беларусь готова также обсуждать возобновление сотрудничества в калийной сфере
Александр Лукашенко напомнил, что в свое время подобное сотрудничество развалилось не по вине белорусской стороны, но сегодня поступают предложения его возобновить. «Давайте, я не против, – сказал президент. – Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять. Притом не по нашей вине это все развалилось. Вы это хорошо знаете».
«Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно», – подчеркнул он.
Напомним, в 2011 году Госкорпорация «Ростехнологии»
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Между российскими и белорусскими предприятиями должна быть искренняя и честная конкуренция без давления друг на друга.
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