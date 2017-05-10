Международный саммит "Один пояс и один путь", посвященный инициированному несколько лет назад Китаем масштабному проекту по созданию Экономического пояса Шелкового пути, пройдет в Пекине с 14 по 15 мая.

Примет участие в этом саммите и Беларусь: страну будет представлять президент Александр Лукашенко. Помимо участия в саммите, белорусский президент также намерен провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Вместе с Лукашенко в Пекин прилетят главы 28 государств, включая президента РФ Владимира Путина.

Накануне саммита и визита президента в КНР экономический обозреватель Sputnik Елена Ольшанская анализирует перспективы и риски для Беларуси от Экономического пояса Шелкового пути и сотрудничества с Китаем в целом.

Связать Европу и Азию

Великий шелковый путь известен как один из древнейших глобальных торговых путей в Евразии, он связывал Китай со Средиземноморьем и был чрезвычайно востребован, но со временем утратил свое значение. В 2013 году лидер КНР Си Цзиньпин решил реанимировать этот проект на основе концепции "Один пояс, один путь".



© Sputnik Сергей Пятаков Первый поезд-контейнеровоз с белорусской продукцией уедет в Китай 6 мая

По замыслу китайского лидера, планируется воссоздать Шелковый путь как в сухопутном варианте (Экономический пояс Шелкового пути), так и в морском (Морской Шелковый путь XXI века). Предполагается, что проект соединит Китай со странами Европы, укрепит сотрудничество с Азией и Африкой, создаст одну из самых масштабных инфраструктурных сетей в мире. Для реализации этой цели в Китае был учрежден Фонд Шелкового пути, его бюджет составляет 40 миллиардов долларов, есть возможность докапитализации. Инвестировать в проекты Шелкового пути намерены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития, созданный странами БРИКС, в который входит и Беларусь.

Сухопутная часть проекта предусматривает строительство железных дорог, автотрасс, индустриальных парков и электростанций. По расчетам КНР, за десять лет с начала работы Экономического пояса объем внешней торговли со странами, которые участвуют в проекте, может достигнуть 2,5 триллионов долларов в год.

Однако Китай преследует здесь не только экономические, инвестиционные и торговые интересы: в случае успеха проекта Пекин рассчитывает стать основной движущей силой евразийской интеграции.

На что рассчитывает Беларусь?

Основным объектом Экономического пояса Шелкового пути в Беларуси должен стать строящийся в Смолевичском районе Минской области Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень". Акционерами компании по развитию парка выступают Китайская национальная машиностроительная корпорация "Синомач", China Merchants Group, ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС", Харбинская инвестиционная группа, управляющая компания холдинга "Горизонт", а также Мингорисполком и Миноблисполком.

По оценкам белорусских властей, инвестиции в его строительство, без учета открытия там высокотехнологичных предприятий последнего экономического уклада, должны составить 0,5 миллиарда долларов.

Сейчас в парке полным ходом идет строительство инфраструктуры и закладка новых производств, регистрируются новые резиденты — компании с мировыми именами.

Помимо парка "Великий Камень", под Смолевичами также планируется создать новый логистический парк площадью около 94 гектаров. Средства в этот проект будут вкладываться поэтапно, начиная с 2016 года. Планируется, что спектр предоставляемых парком логистических услуг будет значительно шире, чем у стандартных логцентров. В частности, на территории парка будут отведены площади для контейнерной переработки грузов. В перспективе "Великий Камень" должен стать полноценным "сухим портом".

Беларусь также рассчитывает на полномасштабное участие в проектах Экономического пояса Шелкового пути и Белорусской железной дороги. На сегодняшний день по БЖД между Китаем и ЕС курсируют восемь контейнерных поездов, на их долю приходится примерно пятая часть всех контейнерных перевозок.

Развитие мультимодальной транспортной связи по линии Азия — Европа является важной основой для построения Шелкового пути, поэтому Китай заявляет о готовности инвестировать средства в создание необходимой инфраструктуры. В рамках реализации проекта Экономического пояса Шелкового пути уже заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве по вопросам развития инфраструктуры Белорусской железной дороги, в рамках которого будут привлечены кредиты Экспортно-импортного банка Китая на сумму до 500 миллионов долларов. Также подписан пакет кредитных соглашений между БЖД и Эксимбанком Китая, эти средства будут направлены на модернизацию вагонного и электровозного парка БЖД и электрификацию участка железной дороги Молодечно — Гудогай. Общая сумма кредитов, выделенных на проекты в железнодорожной сфере, составляет 175 миллионов долларов.

Обязательства Беларуси по проекту предусматривают, что она создаст на своей территории всю необходимую инфраструктуру для беспрепятственного движения китайских товаров не только в ЕАЭС, но и в Евросоюз.

На что еще пойдут китайские кредиты?

Кроме парка "Великий Камень" и логистического центра, а также проектов в железнодорожной сфере, Беларусь и Китай намерены реализовать 90 инвестпроектов на сумму порядка 15 миллиардов долларов. В их числе такие проекты, как "Мидеа-Горизонт", "Волат — Санцзян", автозавод "БелДжи", проекты в гостиничном бизнесе и жилой недвижимости, строительство линии выдачи мощности для БелАЭС.

Кроме того, за счет китайских кредитов Беларусь провела модернизацию цементных заводов (и теперь думает, куда девать огромные объемы выпускаемой продукции), сейчас ведет строительство завода по производству беленой целлюлозы в Светлогорске (Гомельская область), занимается реконструкцией автодорог.

Между тем, белорусские власти и сам президент Лукашенко постоянно отмечают, что в стране недостаточно эффективных проектов, под которые можно было бы привлечь средства кредитных линий Китая.

Мыльный пузырь или реальность?

Один из моментов, который вызывает настороженность в среде экономических экспертов — это несоответствие заявленных Минском и Пекином амбициозных планов и реального положения дел.

"Мы слышали о ряде крупных сумм, выделенных на различные проекты, однако не совсем понятно, сколько же на самом деле денег поступит в Беларусь. Вспомните различные инвестиционные форумы, на которых подписывались меморандумы и соглашения на миллиарды долларов. Львиная доля не выполнена, что видно по потоку прямых иностранных инвестиций", — заявил по этому поводу белорусский экономист, член аналитического сообщества "Либеральный клуб" Антон Болточко.

Он напомнил, что в 2010 году Китай уже открывал для Беларуси кредитную линию на 15 миллиардов долларов, но она так и осталась невостребованной, так как не нашлось достойных предложений.

Эксперты также отмечают, что все китайские кредиты являются связанными: доля китайского оборудования, работ и услуг должна составлять не менее половины.

Некоторое время назад белорусские власти резко критиковали прибывающее в республику из Китая оборудование за плохое состояние. Отмечалось, что оборудование морально устаревшее. Это вызвало некоторое охлаждение белорусско-китайских деловых отношений, но затем ситуация наладилась.

Китаец белорусу — друг, товарищ и брат

С развертыванием в Беларуси проектов с участием китайских инвестиций в страну начали прибывать и китайские специалисты. При этом белорусские власти не готовы назвать точную цифру работающих в стране граждан КНР.

Пожалуй, самый первый инцидент, связанный с недовольством белорусских граждан по поводу развертывания китайских проектов произошел еще на этапе отвода земель для парка "Великий Камень". Тогда жители Смолевичского района и минчане, имеющие там дачи, опасались, что лишатся своих домов и усадеб. Кроме того, экологи протестовали против вырубки лесов для строительства индустриального парка.

Еще одним поводом для недовольств стал инцидент двухлетней давности в Добруше Гомельской области, где при участии китайских рабочих и за средства китайского кредита идет строительство бумажной фабрики. Тогда компания-подрядчик вовремя не рассчиталась с работниками по зарплате, и китайские рабочие отправились пешим маршем из Добруша в областной центр.

Эти события вызвали критику со стороны белорусского населения, но протесты были недолгими и не привлекли большого внимания общественности.

Экологи против

Как отмечает белорусское экологическое объединение "Экодом", экономическая экспансия Китая вызывает тревогу у международных экологов. Они убеждены, что китайская сторона таким образом пытается избавиться от устаревших, поставляя их под маркой инновационных, экономически эффективных и экологически безопасных.

Как отмечала в январе член совета "Экодом" Ирина Сухий, у белорусских экологов некоторые китайские проекты также вызывают опасения. В частности, это целлюлозный комбинат в Светлогорске, строительство Витебской ГЭС и сам парк "Великий Камень".

По поводу последнего экологи обращают внимание, что все леса на территории индустриального парка указом президента переведены в категорию хозяйственных, то есть их вырубка стала законной. По мнению экологов, уничтожение этого лесного пассива поставит под угрозу устойчивое функционирование крупного подземного водозабора, обеспечивающего потребности в питьевой воде 150-170 человек.

Кроме того, на территории индустриального парка расположены два природных заказника — "Волмянский" и "Маяк". Как показала экспертиза "зеленых" объединений, их охранный режим не соблюдается. Опасения у экологов вызывает и строительство жилого квартала вокруг деревни Быкачино.