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Инфляция в апреле составила 0,7%

11.05.2017 16:30 — Новости Экономики | БелТА  
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Инфляция в апреле составила 0,7%

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле составил 100,7%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле по сравнению с мартом 2017 года составил 100,7%, с декабрем 2016 года - 102,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле по сравнению с мартом 2017 года составил 100,1%, с декабрем 2016-го - 101%.

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Теги: Минск
 
 
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле по сравнению с мартом 2017 года составил 100,7%, с декабрем 2016 года - 102,4%.

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