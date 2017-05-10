В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viessmann приглашает в цифровое будущее Новая бизнес-модель Viessmann была представлена в марте 2017 года на пресс-конференции в рамках проходившей во Франкфурте-на-Майне ежегодной выставки ISH. О стратегии, с...

Новая бизнес-модель Viessmann была представлена в марте 2017 года на пресс-конференции в рамках проходившей во Франкфурте-на-Майне ежегодной выставки ISH. О стратегии, с которой признанный лидер инноваций в области отопления открывает второе столетие своей истории, рассказали генеральный директор компании Йоахим Янссен, исполнительный директор дивизиона Отопительные системы доктор Клаус-Петер Кегель, технический директор доктор Маркус Клауснер и 27-летний сын владельца компании Максимиллиан Виссманн, являющийся директором по IT-технологиям и готовящийся принять бразды правления семейным бизнесом. По мнению приглашенных журналистов, это стало одним из наиболее ярких событий нового сезона на рынке отопительного и климатического оборудования.Основным приоритетом Viessmann в текущей и ближайшей перспективе является дигитализация, то есть полный перевод всех бизнес-процессов и коммуникаций на цифровую платформу. Воплощением новой стратегии стал девиз 100+ Into a new century, знаменующий вековую историю компании и переход в новое столетие, под которым компания представила свою экспозицию на выставке ISH 2017, а также базовые принципы, в соответствии с которыми будет строиться ее деятельность.Прежде всего это автоматизация работы с дистрибьюторами. Каждый клиент должен получить коммерческое предложение онлайн через пять минут после обращения в компанию или к одному из ее партнеров. Дополняет новую схему автоматизация проектирования. Решение любой задачи должно быть доступно в глобальной библиотеке готовых схем и применимо с минимальной адаптацией под конкретный проект.Следующим уровнем автоматизации является перевод на цифровые рельсы процесса обслуживания оборудования. Работу всех котлов начиная с 2004 года выпуска можно контролировать удаленно с помощью простого и интуитивного онлайн-сервиса. Наконец, каждый конечный пользователь, независимо от своего местонахождения, получит возможность задавать параметры работы отопительной системы из мобильного приложения.Также была отмечена особая важность вовлечения компании в глобальные коммуникации через присутствие во всех социальных медиа по принципу Кто не в сети, тот проиграет. Дигитализация создает новую реальность, в которой старшее поколение может научиться у младшего большему, а не наоборот, отметил доктор Мартин Виссманн.К моменту презентации новой стратегии ее реализация уже началась. Viessmann существенно увеличил объем финансовых вливаний в развитие компании, доведя его до 6 процентов годового оборота, что в абсолютном выражении составляет 130 миллионов евро. Основными точками приложения инвестиций стали открывшийся в апреле при участии канцлера Германии доктора Ангелы Меркель Центр инноваций в Аллендорфе, первый в России завод компании в Липецке, а также новые цифровые продукты и сервисы.Сейчас партнерам компании в России доступны плоды дигитализации. В частности, с 2011 года компания Виссманн ввела онлайн-регистрацию и учет гарантийных ремонтов оборудования сервисными партнерами, уже несколько лет работает портал Академии Виссманн для онлайн-поддержки специалистов профильных направлений, а в 2016 году была запущена OBS-система для оперативного оформления заказов и планирования отгрузки.Одновременно с переходом на единую цифровую платформу Viessmann переводят и на общий язык. Начиная с 2017 года, все внутренние коммуникации между офисами и представительствами компании в разных странах будут постепенно переведены на английский. Это касается как документооборота, так и переписки, а также устного общения. Первыми ласточками на пути глобализации стали отделы и службы маркетинга, которые заговорили по-английски еще в 2016 году.Пресс-служба Viessmann