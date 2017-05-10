В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Канцлер Германии Ангела Меркель открыла новый центр разработок Viessmann Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля 2017 посетила штаб-квартиру и предприятие компании Viessmann в Аллендорфе-на-Эдере с визитом, приуроченным к открытию нового...

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля 2017 посетила штаб-квартиру и предприятие компании Viessmann в Аллендорфе-на-Эдере с визитом, приуроченным к открытию нового научно-исследовательского центра Техникум. Как сообщил председатель совета директоров компании Мартин Виссманн, стоимость проекта составила 50 миллионов евро. Это крупнейшие единовременные инвестиции за всю 100-летнюю историю компании. Ангела Меркель отметила огромное значение научной деятельности и разработок компании Viessmann, которая из небольшой производственной мастерской превратилась в крупнейшего мирового производителя и лидера инноваций в области отопления. По мнению канцлера, наибольшего прогресса здесь достигли за последние 25 лет, под руководством Мартина Виссманна.В новом исследовательском центре, расположившемся на площади 11 тысяч квадратных метров, работают более 100 инженеров, конструкторов и техников. Здесь установлено 250 стендов для испытаний и проверки надежности котлов. Мощности центра позволяют одновременно тестировать 110 отопительных систем при температурах от минус 45 до 50 градусов и относительной влажности 20-90 процентов. Столь масштабный объем работ обеспечивают 12 холодильных камер общей мощностью 6 мегаватт и 40 километров внутренних газопроводов. Испытывать газовые котлы можно с 20 различными видами газа.Как отметил глава компании Мартин Виссманн, задача Техникума состоит в том, чтобы стать инкубатором для инноваций. Впервые идея его создания появилась у руководства компании еще в 2007 году. Сегодня ее воплощением стала футуристическая конструкция с 10-метровыми потолками. Ее сердцем является главный зал. Это стеклянный атриум, вокруг которого расположились мастерские проектировщиков и конструкторов, а также испытательные лаборатории. Часть из них находится в 19 башнях, увеличивающих полезную площадь Техникума.Благодаря особому акустическому решению и размещению наиболее мощных установок на верхнем этаже уровень шума в главном зале не превышает 48 децибел. Необычайная для производственного комплекса тишина позволяет инженерам, не повышая голоса, общаться и обмениваться мнениями прямо рядом с испытательными стендами. В других лабораториях об этом можно только мечтать, говорит Михаэль Имхоф, руководитель направления системных испытаний отдела исследований и разработок.Одной из главных особенностей проекта здания нового исследовательского центра стала идея пространственной компоновки, позволяющей специалистам перемещаться из помещения в помещение максимально оперативно. Внутренняя планировка организована таким образом, чтобы сотрудники разных отделов Техникума могли в любой момент собираться для рабочих совещаний и обмена идеями и сразу же опробовать их на практике в лабораториях. Многие инновационные идеи и технические решения рождаются именно так. Не на чертежной доске, а в результате мозгового штурма команды специалистов, объясняет Михаэль Имхоф.Помимо многочисленных испытательных стендов, новая кузница идей Viessmann оснащена 3D-принтерами последнего поколения, позволяющими без промедления создавать прототипы будущих устройств. В течение всего одной ночи такой принтер может напечатать сложную деталь, разработанную инженерами днем. Раньше на это уходило 14 дней.Открытие Техникума совпало по времени с началом реализации в компании новой стратегии развития, суть которой воплощает слоган 100+ Into a new century. Viessmann полностью переводит все бизнес-процессы, внутренние и внешние коммуникации на цифровую платформу и сокращает до минимума время обработки заказов своих партнеров и клиентов. А это значит, что созданные в стенах Техникума инновации тут же пойдут в массы.Пресс-служба компании Viessmann