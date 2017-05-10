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Канцлер Германии Ангела Меркель открыла новый центр разработок Viessmann

11.05.2017 13:42 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля 2017 посетила штаб-квартиру и предприятие компании Viessmann в Аллендорфе-на-Эдере с визитом, приуроченным к открытию нового научно-исследовательского центра Техникум. Как сообщил председатель совета директоров компании Мартин Виссманн, стоимость проекта составила 50 миллионов евро. Это крупнейшие единовременные инвестиции за всю 100-летнюю историю компании. Ангела Меркель отметила огромное значение научной деятельности и разработок компании Viessmann, которая из небольшой производственной мастерской превратилась в крупнейшего мирового производителя и лидера инноваций в области отопления. По мнению канцлера, наибольшего прогресса здесь достигли за последние 25 лет, под руководством Мартина Виссманна.

В новом исследовательском центре, расположившемся на площади 11 тысяч квадратных метров, работают более 100 инженеров, конструкторов и техников. Здесь установлено 250 стендов для испытаний и проверки надежности котлов. Мощности центра позволяют одновременно тестировать 110 отопительных систем при температурах от минус 45 до 50 градусов и относительной влажности 20-90 процентов. Столь масштабный объем работ обеспечивают 12 холодильных камер общей мощностью 6 мегаватт и 40 километров внутренних газопроводов. Испытывать газовые котлы можно с 20 различными видами газа.

Как отметил глава компании Мартин Виссманн, задача Техникума состоит в том, чтобы стать инкубатором для инноваций. Впервые идея его создания появилась у руководства компании еще в 2007 году. Сегодня ее воплощением стала футуристическая конструкция с 10-метровыми потолками. Ее сердцем является главный зал. Это стеклянный атриум, вокруг которого расположились мастерские проектировщиков и конструкторов, а также испытательные лаборатории. Часть из них находится в 19 башнях, увеличивающих полезную площадь Техникума.

Благодаря особому акустическому решению и размещению наиболее мощных установок на верхнем этаже уровень шума в главном зале не превышает 48 децибел. Необычайная для производственного комплекса тишина позволяет инженерам, не повышая голоса, общаться и обмениваться мнениями прямо рядом с испытательными стендами. В других лабораториях об этом можно только мечтать, говорит Михаэль Имхоф, руководитель направления системных испытаний отдела исследований и разработок.

Одной из главных особенностей проекта здания нового исследовательского центра стала идея пространственной компоновки, позволяющей специалистам перемещаться из помещения в помещение максимально оперативно. Внутренняя планировка организована таким образом, чтобы сотрудники разных отделов Техникума могли в любой момент собираться для рабочих совещаний и обмена идеями и сразу же опробовать их на практике в лабораториях. Многие инновационные идеи и технические решения рождаются именно так. Не на чертежной доске, а в результате мозгового штурма команды специалистов, объясняет Михаэль Имхоф.

Помимо многочисленных испытательных стендов, новая кузница идей Viessmann оснащена 3D-принтерами последнего поколения, позволяющими без промедления создавать прототипы будущих устройств. В течение всего одной ночи такой принтер может напечатать сложную деталь, разработанную инженерами днем. Раньше на это уходило 14 дней.

Открытие Техникума совпало по времени с началом реализации в компании новой стратегии развития, суть которой воплощает слоган 100+ Into a new century. Viessmann полностью переводит все бизнес-процессы, внутренние и внешние коммуникации на цифровую платформу и сокращает до минимума время обработки заказов своих партнеров и клиентов. А это значит, что созданные в стенах Техникума инновации тут же пойдут в массы.

Пресс-служба компании Viessmann
 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля 2017 посетила штаб-квартиру и предприятие компании Viessmann в Аллендорфе-на-Эдере с визитом, приуроченным к открытию нового...

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