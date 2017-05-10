В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первому в мире скважинному насосу из нержавеющей стали исполняется 50 лет В 2017 году GRUNDFOS отмечает юбилей одного из наиболее популярных продуктов, скважинного насоса SP. 50 лет назад концерн первым в мире выпустил оборудование из...

В 2017 году GRUNDFOS отмечает юбилей одного из наиболее популярных продуктов, скважинного насоса SP. 50 лет назад концерн первым в мире выпустил оборудование из нержавеющей стали для подземного водоснабжения. На сегодняшний день за все время существования было произведено 4 миллиона насосов SP. Пятидесятилетие насосов SP для нас важная дата. На протяжении многих лет они пользуются большим спросом в коммерческом и гражданском строительстве. Они обеспечивают водой тысячи зданий, миллионы людей. Популярность оборудования определённо говорит о том, сколь инновационным и продуманным оно является. Наш секрет состоит в оптимальном сочетании основных компонентов. Конструкции, используемых технологий и материалов, комментирует Сорен Скьялм-Расмуссен, директор по развитию направления водоснабжения и водоотведения, GRUNDFOS.Производство насосов SP стартовало в 1967 году. Постоянное развитие технологий позволило дополнить насосы различными возможностями управления и мониторинга, тем самым расширив области их применения. Так, помимо водоснабжения из подземных источников, насос SP применяется в системах орошения, понижения уровня грунтовых вод, пожаротушения, повышения давления и других случаях промышленного использования. .Конструкция из нержавеющей стали различных марок делает насос устойчивым к негативным воздействиям перекачиваемой среды. Это позволяет применять его в тяжелых условиях эксплуатации, требующих повышенной надежности оборудования. Современные SP можно подключить к элементам солнечного питания и использовать даже в районах, где нет стабильной энергосистемы. Такое качество оборудования позволяет компании GRUNDFOS реализовывать проекты по водоснабжению в развивающихся странах Африки и Восточной Азии.Наряду с расширением функционала насосов SP, на протяжении всех 50 лет специалисты GRUNDFOS постоянно уменьшали энергопотребление оборудования. В результате последнее поколение насосов SP существенно превзошло требования ЕС по энергосбережению.Сегодня всё больше внимания уделяется не только энергоэффективности оборудования, но и рациональному использованию водных ресурсов. Например, есть большие возможности для внедрения цифровых технологий в системы водоснабжения.И, поскольку потенциал насосов SP и систем автоматики от Grundfos в данном сегменте огромен, это оборудование может сыграть ключевую роль в решении серьезных проблем в области водных ресурсов, отмечает Игорь Кинаш, заместитель директора департамента реализации проектов компании ГРУНДФОС.Юбилей SP ознаменовался чередой праздничных мероприятий как в головном офисе Концерна, так и в локальных компаниях. Так, в рамках кампании SP 50 лет в 2017 году российское подразделение GRUNDFOS организовало ряд событий, среди которых можно отметить поездку с клиентами на уникальное производство скважинных насосов SP в Дании.На этом предприятии большая часть процессов полностью роботизирована. Также программа активностей включает в себя проведение семинаров и презентаций во всех регионах России и запуск обновленного локального сайта насосов SP.Одним из этапов празднования юбилея насоса стал квест по поиску модели с самым длительным безаварийным сроком службы. На всех заявленных к участию объектах оборудование проработало свыше 10 лет, а на четырх больше 20 лет.У нас на предприятии уже 24 года эксплуатируется 11 моделей SP с системами управления. Еще 16 аналогичных насосов действует 18 лет. К 2017 году ни одна единица оборудования не вышла из строя. Мы ежегодно достаем насосы на время прочистки скважин, при необходимости выполняем сервисные работы.А после опять опускаем в источник до следующего года. Оборудование приносит предприятию существенную выгоду. Снижаются расходы на обслуживание и запчасти, рассказывает Ринат Динмухаметов, главный инженер Азнакаевского ПТС, компании-победителя квеста.www.grundfos.ru