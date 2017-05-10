ЕРИП планирует совершенствовать подходы к установлению отраслевых тарифов

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" планирует совершенствовать подходы к установлению отраслевых тарифов, сообщил сегодня журналистам ее исполнительный директор Владимир Русин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работаем над совершенствованием отраслевых тарифов, так как есть виды операций, где размер среднего чека значительно колеблется, - отметил Владимир Русин. - Есть более крупные суммы, где затраты по приему платежа не возрастают пропорционально сумме. Например, это покупка автомобиля или лизинговые и страховые платежи. И наоборот, есть очень много мелких повторяющихся сумм платежей. Соответственно, нельзя снижать тарифы до нуля, иначе это участникам ЕРИП будет невыгодно".

По словам Владимира Русина, работа над совершенствованием тарифной политики ведется с целью предоставления как производителям услуг, так и расчетным агентам (банкам) наиболее благоприятных условий для выгодной работы. Участники системы должны понимать и видеть дополнительные преимущества работы посредством ЕРИП, подчеркнул он и заверил, что совершенствование тарифной политики в ЕРИП никак не скажется на населении, оплачивающем услуги с его помощью.

Как пояснила заместитель председателя правления НКФО "ЕРИП" Наталья Штевнина, комиссионное вознаграждение, которое оплачивают расчетные агенты за участие в системе ЕРИП составляет от 0,2% до 2%. Отраслевые тарифы в ЕРИП применяются в расчетах за мобильную связь, банковские услуги, услуги ЖКХ. В этом же перечне и благотворительность. Установка отраслевых тарифов находится исключительно в компетенции наблюдательного совета ОАО, куда входят представители крупнейших кредитно-финансовых учреждений.

По словам заместителя председателя правления, планируемая прибыль НКФО "ЕРИП" в 2017 году должна составить Br2,4 млн, в 2018 году - Br2,7 млн, Br2,9 млн.-0-