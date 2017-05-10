Нацбанк: переход на IBAN и BIC - первый шаг к полной автоматизации сделок

Татьяна Сусло

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход Беларуси на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) является первым шагом к полной автоматизации сделок. Такое мнение высказала во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления регулирования безналичных расчетов Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Татьяна Сусло.

С 4 июля Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). Это первый этап масштабной работы по внедрению в платежную систему Беларуси методологии международного стандарта ISO 20022 "Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии".

"Внедрение стандарта ISO 20022 в будущем позволит перейти к электронной экономике, то есть не только осуществить автоматизацию платежей, но перейти к полной автоматизации сделок. И переход на IBAN и BIC - первый шаг в этом направлении", - подчеркнула она.

Актуальность перехода на международный стандарт усиливается активными интеграционными процессами в Евразийском экономическом союзе. "Связи становятся настолько тесными, что требуют ускорения проведения расчетов с партнерами по ЕАЭС. Мы тесно работаем с Банком России по этим вопросам, постепенно присоединяются Кыргызстан, Армения, Казахстан. Поднимается вопрос о создании общего платежного пространства", - отметил главный специалист управления организации и развития платежных систем Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Вячеслав Зуйко.-0-

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