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Инфляция в Беларуси за апрель составила 0,7%
11.05.2017 18:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Инфляция за апрель в Беларуси составила 0,7%, сообщает Национальный статистический комитет.
По данным Белстата, с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 2,4%.
Как свидетельствуют данные статистики, продовольственные товары в апреле подорожали на 0,8%, с начала года цены на них выросли на 2,3%.
Цены на непродовольственные товары за апрель выросли на 0,2%, с начала года рост составил 1,4%.
Сильней всего в апреле подорожали цены и тарифы на платные услуги: прирост составил 1%, а с начала года тарифы выросли на 4,1%.
Примечательно, что апрельская инфляция более чем вдвое превысила темп роста цен за март — тогда цены и тарифы выросли на 0,3%. За февраль в Беларуси инфляция составила 0,5%.
Согласно макропрогнозу инфляция в 2017 году не должна превысить 9%. За 2016 год инфляция в Беларуси составила 10,6% при прогнозе в 12%.
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По сравнению с декабрем цены выросли на 2,4%. Больше всего в апреле подорожали услуги – на 1%. Цены на продукты выросли на 0,8%.
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