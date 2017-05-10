Инфляция в Беларуси за апрель составила 0,7%

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Инфляция за апрель в Беларуси составила 0,7%, сообщает Национальный статистический комитет.

По данным Белстата, с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 2,4%.

Как свидетельствуют данные статистики, продовольственные товары в апреле подорожали на 0,8%, с начала года цены на них выросли на 2,3%.

Цены на непродовольственные товары за апрель выросли на 0,2%, с начала года рост составил 1,4%.

Сильней всего в апреле подорожали цены и тарифы на платные услуги: прирост составил 1%, а с начала года тарифы выросли на 4,1%.

Примечательно, что апрельская инфляция более чем вдвое превысила темп роста цен за март — тогда цены и тарифы выросли на 0,3%. За февраль в Беларуси инфляция составила 0,5%.

Согласно макропрогнозу инфляция в 2017 году не должна превысить 9%. За 2016 год инфляция в Беларуси составила 10,6% при прогнозе в 12%.