Почти 40% зарегистрированных в ЕРИП юрлиц не предоставили новые реквизиты в IBAN и BIC

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40% зарегистрированных в ЕРИП поставщиков услуг не предоставили новые реквизиты в формате IBAN и BIC. Такую информацию озвучила сегодня на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО "НКФО "ЕРИП" Наталья Базылевич.

По ее словам, небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" активно проводит работу по переходу на международную структуру номера счета IBAN. Организация отправила всем поставщикам услуг, подключенным к системе, письма с просьбой проинформировать о своих новых банковских реквизитах. Кроме этого, проведена работа с облисполкомами, Минским горисполкомом и банками для оказания содействия в получении данной информации.

По состоянию на 10 мая, из почти 15,2 тыс. счетов НКФО "ЕРИП" более 9,6 тыс. юрлиц предоставили информацию с новыми реквизитами - примерно 63% от всех поставщиков услуг, зарегистрированных в системе. "Наиболее неорганизованными в этом отношении стали организации Минска и Минской области. Хочу обратить внимание, что платежи через систему АИС "Расчет" в адрес тех производителей услуг, которые не предоставят нам информацию до 30 июня, будут заблокированы", - отметила представитель ЕРИП. Соответственно, физические лица не смогут оплатить заказанные у этих организаций услуги.

"Если гражданин не сможет осуществить платеж посредством ЕРИП за определенные услуги, а раньше это было возможно, то ему придется обращаться к поставщику услуг для предоставления в ЕРИП своих новых реквизитов. Платежи в адрес организаций, которые предоставят номера счетов в формате IBAN с 1 по 3 июля включительно, будут приниматься в штатном режиме", - добавила начальник отдела.

Наталья Базылевич подчеркнула, что переход на международную структуру номера счета не повлечет никаких изменений и неудобств для пользователей, в том числе интернет-банкингом.

Она также проинформировала, что НКФО "ЕРИП" планирует проведение технических работ с остановкой работы системы ЕРИП до двух часов для перенастройки программного обеспечения. При этом дата и время пока не определены - все будет зависеть от проведения тестирования ПО, которое пройдет 10 июня.

Как сообщалось, с 4 июля 2017 года Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022. IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов. Это позволит повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении.-0-

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