В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнимая идентичность и просто подделки Общеэкономический ущерб от фальсификации продукции в Германии оценивается на сумму около 50 миллиардов евро. По причине сокращения рабочих мест и снижения оборота...

Общеэкономический ущерб от фальсификации продукции в Германии оценивается на сумму около 50 миллиардов евро. По причине сокращения рабочих мест и снижения оборота компаниям приходится решать сложные задачи, чтобы обеспечить потребителей износостойкой, качественной и безопасной продукцией. В борьбе с фальсификацией немецкая санитарно-техническая промышленность выступает за качество изделий, экологически осознанное производство и корректное управление персоналом. На первый взгляд они кажутся идентичными по форме, цвету и функциональности, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что изделие изделию рознь. Фальсификация продукции есть проблема, сопровождающая немецких производителей санитарно-технического оборудования на протяжении десятилетий.Такие прогрессивные тенденции, как глобализация, Интернет и технические инструменты, например, 3D-принтер, способствуют появлению подделок. Подделки не являются более выгодной по цене альтернативой оригиналу. Они являются лишь обманом, который кажется безобидным, но влечет за собой непредсказуемые риски, убежден Вольфганг Бурхард, представитель Инициативы Blue Responsibility.Подделки нарушают цепочку создания стоимости, подтверждает Дирк Люккеманн из компании Schell. Изделия разрабатывают в ходе трудоемких процессов, они проходят продуктовые циклы и требуют реинвестирования. В этом бизнесе фальсификация продукции представляет собой серьезную угрозу. Кража идей приводит к тому, что инвестиции в исследования и разработки едва окупают себя. Уничтожение квалифицированных рабочих мест, а в Германии это несколько десятков тысяч в год, ставит перед компаниями непростые задачи.Мы исходим из того, что без большого количества плагиатов мы могли бы создавать около 100 новых рабочих мест, поясняет Андреас Дорнбрахт из одноименной компании. Даже если бы рабочие места можно было сохранить, экономический урон по причине фальсификации продукции связан с большими убытками. Согласно исследованию консалтинговой компании Ernst & Young, проведенному в 2015 году, ущерб, наносимый немецким компаниям, составляет 56 миллиардов евро в год.Наряду с производителями санитарно-технического оборудования существенные риски безопасности распространяются и на продавцов, сантехников и конечных потребителей, так как подделки никогда не могут сравниться по качеству с оригинальной продукцией. Наша продукция соприкасается питьевой водой, ценнейшим незаменимым ресурсом. Поэтому мы придаем величайшее значение выполнению всех требований до мельчайших деталей, говорит Кристоф Вайс из компании Neoperl.В Германии промышленные и монтажные предприятия обязаны использовать только такие материалы, которые соответствуют стандартам и тем самым гарантируют чистоту питьевой воды. Однако необходимые стандарты, требуемые в отношении материалов и красящих пигментов в чувствительной сфере питьевой воды, очень редко учитываются производителями фальсифицированной продукцией.Подделки часто содержат высокий процент вторичного металла. Латунные сплавы обнаруживают слишком много свинца, никеля и кадмия. Это может приводить к возникновению аллергических реакций и даже вызывать долгосрочные повреждения органов, утверждает Дирк Люккеманн. Кроме того, фальсифицированная продукция способствует переносу инфекции. Например, из-за отсутствия клапана обратного потока возникает угроза бактериального загрязнения всей системы питьевого водоснабжения.Низкосортные материалы, отрицательно влияющие на качество питьевой воды, недостаточная механическая стабильность и опасность травмирования представляют не только угрозу для здоровья, но и дополнительно наносят значительный урон репутации соответствующих компаний. И хотя дизайн и можно частично скопировать, мануфактурное качество скопировать невозможно.Производители санитарно-технического оборудования высоко ценят доверие своих клиентов, поэтому заботятся о контроле качества продукции. Например, компания Neoperl проводит регулярные проверки на выставках и контролирует развитие рынка в Азии и особенно в Китае. В случае нарушения охранных прав по отношению к производителям, а также поставщикам, принимаются юридические меры. Целью этих мероприятий является долгосрочное очищение рынка от подделок.Подозрения всегда вызывает сравнительно низкая цена, поясняет Файт Шпак из компании Mepa. Кроме того, многие подделки можно распознать по отсутствующему знаку технического контроля. И, разумеется, по плохому качеству материала и обработки. Однако конечному потребителю это, к сожалению, трудно определить.Если потребители хотят быть уверенными на сто процентов, им остается только приобретать изделия через ремесленные предприятия, которые закупают свою продукцию в местах специализированной оптовой торговли бытовой техникой. При покупке через Интернет риск приобретения подделки значительно повышается.Из-за низкого качества материалов и вредных для окружающей среды и здоровья веществ подделки никоим образом не соответствуют требованиям экологичности. Их преждевременный износ экономически непредсказуем. Кроме того, отсутствие гарантии у подделок не позволяет потребителям воспользоваться своим правом на рекламацию, что тоже приводит к недовольству с их стороны.С точки зрения страховых платежей тоже могут возникнуть проблемы, если, например, контрафактная продукция послужила причиной нанесения водного ущерба. Поэтому подделки не являются экологичными ни на экономическом, ни на экологическом или социальном уровнях. Мы должны все вместе защищаться от прогрессирующей фальсификации продукции, говорит Вольфганг Бурхард.По его мнению, эффективной мерой является таможенный обход на выставке ISH, который с 2007 года проводится отраслевым объединением производителей санитарно-технической арматуры VDMA совместно с сотрудниками таможни. За прошедшие годы было конфисковано свыше 200 изделий.