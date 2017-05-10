Около 60% юрлиц сообщили ЕРИП свой номер счета в IBAN и код в BIC

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Около 60% юридических лиц сообщили ЕРИП свои реквизиты в IBAN и BIC, сообщила Sputnik председатель правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Елена Антони.

С 4 июля 2017 года белорусские банки перейдут на использование международных номеров счетов (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code). Такая мера призвана повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении, а также исключить возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

В январе банки присвоили клиентам новые реквизиты. Сейчас они проводят информирование клиентов. Это в свою очередь требует изменения действующих договоров юридических и физических лиц с банками.

По прогнозам ЕРИП, к 10 июня номера в безналичных расчетах IBAN и BIC сообщат около 96 % юридических лиц. Организация призвала всех оставшихся сообщить ей новые реквизиты не позднее 30 июня, иначе платежи в их пользу приниматься не будут.

"Мы ждем от организаций, принимающих платежи через ЕРИП информацию об их реквизитах в IBAN и BIC. Если они, конечно, хотят с 4 июля принимать платежи по правильным номерам счетов. Хотелось бы, чтобы этот процесс предоставления этой информации шел активно. Если производитель услуги не предоставит новые реквизиты, с 30 июня плательщики не смогут оплачивать эту услугу", — сказала Елена Антони.

В ЕРИП напомнили: от юридических лиц обращения принимаются в письменном виде на официальном бланке организации и за подписью руководителя.