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Около 60% юрлиц сообщили ЕРИП свой номер счета в IBAN и код в BIC

11.05.2017 18:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Около 60% юридических лиц сообщили ЕРИП свои реквизиты в IBAN и BIC, сообщила Sputnik председатель правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Елена Антони.

Около 60% юрлиц сообщили ЕРИП свой номер счета в IBAN и код в BIC
© Sputnik/
ЕРИП предупредил юрлиц о необходимости сообщить новые реквизиты

С 4 июля 2017 года белорусские банки перейдут на использование международных номеров счетов (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code). Такая мера призвана повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении, а также исключить возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

В январе банки присвоили клиентам новые реквизиты. Сейчас они проводят информирование клиентов. Это в свою очередь требует изменения действующих договоров юридических и физических лиц с банками.

По прогнозам ЕРИП, к 10 июня номера в безналичных расчетах IBAN и BIC сообщат около 96 % юридических лиц. Организация призвала всех оставшихся сообщить ей новые реквизиты не позднее 30 июня, иначе платежи в их пользу приниматься не будут.

"Мы ждем от организаций, принимающих платежи через ЕРИП информацию об их реквизитах в IBAN и BIC. Если они, конечно, хотят  с 4 июля принимать платежи по правильным номерам счетов. Хотелось бы, чтобы этот процесс предоставления этой информации шел активно. Если производитель услуги не предоставит новые реквизиты, с 30 июня плательщики не смогут оплачивать эту услугу", — сказала Елена Антони.

В ЕРИП напомнили: от юридических лиц обращения принимаются в письменном виде на официальном бланке организации и за подписью руководителя.

 
Теги: Минск
 
 
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Организация призывает оставшихся клиентов сообщить ей новые реквизиты не позднее 30 июня, иначе платежи в их пользу будут приостановлены.

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