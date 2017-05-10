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ЕЭК приняла решение о доступе Палестины к преференциальным условиям торговли с ЕАЭС

11.05.2017 18:23 — Новости Экономики | БелТА  
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11 мая, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. ЕЭК приняла решение о доступе Палестины к преференциальным условиям торговли с ЕАЭС, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Рассчитываем, что позитивное влияние на двусторонние торговые связи окажет принятое Евразийской экономической комиссией решение о включении Палестины в число пользователей единой системой тарифных преференций. Теперь целый ряд палестинских товаров освобождается от таможенных пошлин при ввозе на территорию ЕАЭС", - сказал Владимир Путин.-0-

 
 
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"Рассчитываем, что позитивное влияние на двусторонние торговые связи окажет принятое Евразийской экономической комиссией решение о включении Палестины в число...

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