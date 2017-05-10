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Лукашенко призывает конкурировать без давления

11.05.2017 18:50 — Новости Экономики | БДГ  
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Между российскими и белорусскими предприятиями должна быть искренняя и честная конкуренция без давления друг на друга.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает пресс-служба белорусского президента.

Глава государства отметил, что в настоящее время Беларусь и Россия заключили договоренность о разработке и представлении до 5 июне программы кооперации между «Гомсельмаш» и «Ростсельмаш».

«Надо в этом направлении двигаться, – заявил Лукашенко. –  Чего воевать друг с другом? Рынок огромный. И нам надо свое не потерять».

Лукашенко отметил, что при неспособности российского предприятия вести честную конкуренцию с Беларусью, то у нее нет другого выхода, как искать других партнеров.

«К чему это приведет… Возьмите МАЗ и КамАЗ. Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко. Вот к чему привела эта конкуренция. Я уже не говорю о зарубежье», – подчеркнул Лукашенко.

Белорусским и российским предприятиям нужна не конкуренция, а партнерская деятельность на своих рынках.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время подобное сотрудничество развалилось не по вине белорусской стороны, но сегодня поступают предложения его возобновить. «Давайте, я не против, – сказал президент. – Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять. Притом не по нашей вине это все развалилось. Вы это хорошо знаете».

«Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно», – подчеркнул он.

Напомним, в 2011 году Госкорпорация «Ростехнологии» официально предложила Беларуси миноритарный пакет акций КамАЗа в обмен на 100% Минского автозавода, который оценен в $2,5 млрд. МАЗу набивают цену, считают эксперты: завод стоит не дороже $830 млн. Однако интеграционный проект по объединению белорусского МАЗа и российского КамАЗа так и не осуществился по множеству причин, Хотя правительства Беларуси и России возобновляли переговоры о создании холдинга «Росбелавто», объединяющего предприятия МАЗ и КамАЗ. 

 
 
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Между российскими и белорусскими предприятиями должна быть искренняя и честная конкуренция без давления друг на друга.

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