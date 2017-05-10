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Через 5 лет в "Лидском пиве" может остаться около 500 человек

11.05.2017 18:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Компания «Лидское пиво» планирует в ближайшие несколько лет отдать часть услуг на аутсорсинг и таким образом снизить количество штатных работников до 500 человек. Об этом TUT.BY рассказал гендиректор компании Аудриус Микшис.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 2009 году, когда контрольный пакет акций лидского завода приобрел финский холдинг Olvi, в ОАО «Лидское пиво» работало около 1000 человек. В настоящее время в компании трудится менее 800 специалистов. В ближайшее годы количество штатных работников будет сокращаться.

«На похожем на нас заводе Olvi в Финляндии работает 350 человек, на A. Le Coq в Эстонии — 200. Конечно, эти страны меньше, чем Беларусь, магазинов там меньше, заказы принимают электронным способом... Но мы должны стремиться к оптимизации процессов. Я думаю, что лет через 5 у нас будет под 500 человек. Меньше не будет, потому что страна большая», — сказал Микшис.

Он вспоминает, что до прихода Olvi в «Лидском пиве» был «очень большой транспортный отдел». «Мы сразу решили, что не специалисты в этой сфере. К тому же зимой у меня слишком много транспорта, а летом не хватает. Поэтому проще работать со сторонними компаниями, которые обеспечат эту услугу. Мы предложили нашим водителям выкупить фуры в течение нескольких лет и получить контракт с нами. Кто захотел, тот принял наши условия, кто отказался — получил расчет и уволился», — сказал Микшис. «Сейчас с нами работает несколько рекламных агентств, хотя весь маркетинг мы могли сами делать», — добавил он.

В планах гендиректора отдать на аутсорсинг «мерчендайзинг, логистику, и, возможно, продажи». «А производство и финансы никому не отдам», — смеется Микшис.

«Я хочу дать заработать другим, которые знают свое дело лучше. Видим, что есть логистические операторы, которые нам оказывают услуги дешевле, нежели мы сами могли бы сделать», — говорит топ-менеджер.

Правда, первая попытка отдать мерчендайзинг на аутсорсинг не имела успеха. «В прошлом году работали с несколькими фирмами. Но наши требования настолько высоки, что первая попытка оказалась неудачной. Они не сумели оказать услугу лучше, чем мы сами оказываем. Это значит, что цена и качество были лучше, когда сами делали. У нас сейчас работает более 100 „мерчов“, но если появятся заинтересованные компании, то мы готовы обсуждать с ними данную тему», — сказал Микшис. «Я хочу иметь как можно меньше людей, чтобы управлять брендами и производством. А планы по производству у нас амбициозные», — резюмировал он.

 
 
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В 2009 году, когда контрольный пакет акции лидского пивзавода приобрел финский холдинг Olvi, в ОАО "Лидское пиво" работало около 1000 человек.

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