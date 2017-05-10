Беларусь и Молдова активизируют сотрудничество в области сельского хозяйства

11 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Беларусь и Молдова активизируют сотрудничество в агропродовольственной области и подпишут для этого ряд документов во время очередного заседания белорусско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое намечено провести в Минске в июне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как информирует Минсельхоз Молдовы, об этом говорилось в ходе видеоконференции членов совместной рабочей группы Беларуси и Молдовы, созданной для активизации сотрудничества в области агропродовольственного сектора. Стороны обсудили осуществление плана действий по реализации договоренностей, достигнутых во время визита в Молдову премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова 2-3 октября 2016 года.

В частности, рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области животноводства, производстве растительной продукции, сфере ирригации, в области внедрения технологий в агропромышленном комплексе, а также тематика поставок сельскохозяйственной техники и оборудования.

Делегация Молдовы в период 6-10 июня примет участие в заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске. Кроме того, руководство Минсельхоза и сельхозпроизводители Молдовы приглашены участвовать национальным стендом в международной сельскохозяйственной выставке "Белагро-2017".-0-