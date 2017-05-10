Ростовская область заинтересована в сборочном производстве тракторов BELARUS

Василий Голубев. Фото ОАО "МТЗ"

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ростовская область заинтересована в возобновлении сборочного производства тракторов BELARUS в Батайске. Об этом заявил сегодня губернатор этой области России Василий Голубев по итогам посещения Минского тракторного завода, сообщили корреспонденту БЕЛТА на белорусском предприятии.

"Белорусские тракторы востребованы в наших крестьянских хозяйствах. Они занимают серьезную нишу. Мы уже работаем совместно. Речь идет о реанимации сборочного производства в Батайске", - подчеркнул Василий Голубев.

В Ростовской области Торговый дом Минского тракторного завода владеет производственной площадкой, подготовленной для сборки энергонасыщенной техники - тракторов 5-го и 6-го тягового классов мощностью от 300 до 350 л.с. Российская сторона рассматривает возможность субсидирования производства из бюджетов различных уровней.

"Мы обговорили вопросы не только поставок техники в Ростовскую область, но и локализации производства", - заявил по результатам переговоров генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко.

Губернатор Василий Голубев пригласил Федора Домотенко посетить Ростовскую область и принять участие в тракторных гонках "Бизон-Трек-Шоу-2017".-0-