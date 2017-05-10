МИНСК, 11 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в четверг документ, которым на финансовом рынке страны вводится новый инструмент – секьюритизация, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



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Соответствующие положения содержатся в указе № 154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)".

"Этот инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств, образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики, в ценные бумаги", – сказали в пресс-службе.

При этом такими денежными обязательствами могут быть обязательства по договорам, в том числе кредитным и лизинговым, а также другие виды дебиторской задолженности.

Документом введены новые термины, установлен перечень субъектов и предусмотрены условия отношений между участниками операций секьюритизации.

В пресс-службе уточнили, что данный указ позволит расширить круг источников финансирования коммерческих фирм и активизировать развитие рынка ценных бумаг в Беларуси.