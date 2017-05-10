ЕЭК установила антидемпинговые пошлины в отношении некоторых видов украинской и китайской металлопродукции

11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении некоторых видов металлопродукции, производимых китайскими и украинскими металлургическими предприятиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, введена предварительная антидемпинговая пошлина в 37,89% в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) украинских стальных горячекатаных уголков. Срок действия антидемпинговой меры - четыре месяца. Таможенным органам стран союза поручено обеспечить выполнение решения.

В ЕЭК пояснили, что Департамент защиты внутреннего рынка комиссии начал антидемпинговое расследование в отношении украинских уголков в августе прошлого года по результатам рассмотрения заявления, поданного крупнейшими российскими металлургическими предприятиями: Западно-Сибирским, Нижнетагильским, Магнитогорским металлургическими комбинатами, а также двумя крупными предприятиями "Северстали". Расследование проводилось в соответствии с положениями договора о ЕАЭС по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении третьих стран.

"В результате ЕЭК установила демпинговый импорт на территорию ЕАЭС товара, который производят "Азовсталь", Енакиевский металлургический завод и другие украинские производители, - отметили в пресс-службе. - Демпинговая маржа при импорте в союз уголков определена в размере 37,89%. Металлургической отрасли стран ЕАЭС нанесен существенный материальный ущерб. Например, объем производства в отрасли снизился на 14,4%, объем реализации - на 11,8%, прибыли - на 50,3%, доходности от использования основных средств - в 2,5 раза".

Кроме того, принято решение о продлении до конца февраля 2018 года антидемпинговой меры в отношении металлопроката с полимерным покрытием, производимого в КНР и ввозимого в ЕАЭС, в связи с проведением повторного антидемпингового расследования.-0-