Широкая денежная масса в Беларуси за апрель выросла на 2,1%

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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 мая составила Br33,843 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 апреля на 2,1%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за апрель увеличился до Br1,907 млрд, или примерно на 7,2%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в апреле возросла на 2,9% и составила Br5,08 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 мая сложился на уровне Br10,71 млрд, уменьшившись за апрель на 0,4%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за март уменьшился до Br175,8 млн, или на 2,9%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 мая составила Br10,886 млрд и сократилась за прошлый месяц на 0,5%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за март вырос до Br2,241 млрд, или на 3,1%.-0-