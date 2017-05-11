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Лукашенко 13-16 мая совершит рабочий визит в Китай
12.05.2017 09:33 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 13−16 мая совершит рабочий визит в Китай. Он примет участие в форуме «Один пояс и один путь», а также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Президент Беларуси примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине, где «изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии».
Ожидается, что на полях международного форума Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. К настоящему времени свое участие в форуме подтвердили около 30 руководителей иностранных государств — в том числе и президент России Владимир Путин, который 14 мая откроет саммит «Один пояс — один путь».
Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшее развитие белорусско-китайских отношений.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в последний раз
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Он примет участие в форуме "Один пояс и один путь", а также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
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