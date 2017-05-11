Александр Лукашенко 13−16 мая совершит рабочий визит в Китай. Он примет участие в форуме «Один пояс и один путь», а также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Президент Беларуси примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине, где «изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии».

Ожидается, что на полях международного форума Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. К настоящему времени свое участие в форуме подтвердили около 30 руководителей иностранных государств — в том числе и президент России Владимир Путин, который 14 мая откроет саммит «Один пояс — один путь».

Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшее развитие белорусско-китайских отношений.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в последний раз встречались в сентябре 2016 года в Пекине. А в июне прошлого года главы государств побеседовали в рамках саммита ШОС, который проходил в Узбекистане. Тогда лидеры государств обсудили будущее Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». В 2015 году Александр Лукашенко посещал Китай в сентябре 2015 года — он принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 70-летию победы в антияпонской войне и окончания Второй мировой войны. Глава КНР Си Цзиньпин был в Беларуси с государственным визитом в мае 2015 года .