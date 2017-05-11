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В Минске не исключают ответных мер на действия ФТС РФ по сертификатам

12.05.2017 09:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Принятое Россией в одностороннем порядке решение о непринятии таможенными органами РФ сертификатов и деклараций от других стран ЕАЭС требует оперативного решения, в Госстандарте Беларуси не исключают принятия другими странами Союза ответных мер.

В Минске не исключают ответных мер на действия ФТС РФ по сертификатам
© Sputnik Игорь Зарембо
Министр ЕЭК: единого мнения по проблеме сертификатов на быттехнику нет

С февраля 2017 года ФТС РФ перестала принимать для таможенного оформления сертификаты на сложнобытовую технику, выданные в других странах ЕАЭС, кроме России. Такие партии товаров были перенаправлены на другие каналы оформления, что создало проблемы у импортеров. За решением вопроса члены ЕАЭС обратились в Евразийскую экономическую комиссию, эта проблема была рассмотрена на заседании Совета ЕЭК, в конце апреля Комиссия вынесла на обсуждение проект соответствующего решения.

"Проект решения Совета ЕЭК от 28 апреля 2017 года по данному вопросу, который сейчас обсуждается в странах ЕАЭС, не позволяет оперативно решить возникшую проблему. Если ситуация окажется неурегулированной в ближайшее время, то другим странам ЕАЭС придется принимать ответные меры", — сообщили в данной связи в пресс-службе Госстандарта.

Нарушена одна из четырех свобод ЕАЭС

В Госстандарте подчеркнули, что принятое ФТС РФ в одностороннем порядке решение по сертификатам может серьезно отразиться на так сложно создаваемой на протяжении нескольких лет единой системе технического регулирования, которая является основой одной из четырех свобод ЕАЭС — свободы движения товаров на пространстве интеграции.

В ведомстве отметили, что ФТС РФ объясняет свое решение самыми разными причинами. Однако в результате этого решения "искусственно созданы условия", при которых вся поступающая продукция должна иметь документы об оценке соответствия, полученные или зарегистрированные в Российской Федерации.

В Минске не исключают ответных мер на действия ФТС РФ по сертификатам
© Sputnik Игорь Зарембо
ЕЭК ждет, что РФ вскоре решит проблему с нероссийскими сертификатами

Такая ситуация, полагают в Минске, принуждает импортеров и изготовителей стран ЕАЭС проходить сертификацию только в российских органах и отказываться от этой процедуры в других странах Союза.

"Такой шаг является нарушением Договора о ЕАЭС, согласно которому государства-члены обеспечивают на своей территории обращение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Союза, без проведения дополнительных процедур оценки соответствия, а выданный или принятый документ об оценке соответствия по единой форме признается во всех странах ЕАЭС", — подчеркивают в Госстандарте.

Проблема фальшивых сертификатов имеет российские корни

Ситуация усугубляется еще и тем, что, по мнению комитета, за последние годы на территории ЕАЭС сформировалась сеть органов по сертификации, осуществляющих незаконно выдачу сертификатов соответствия без прохождения необходимых испытаний и наличия доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

"В определенной мере этому способствовали и незаконные действия ФТС России в указанной выше ситуации, которыми воспользовались российские органы по сертификации, отправив на таможенные посты своих представителей для выписки сертификатов "на коленях под любой заказ", — добавили там.

В белорусском ведомстве заметили, что пока эффективного и быстро реагирующего механизма выявления и тем более отмены фальсифицированных и незаконных сертификатов и деклараций в Российской Федерации и на площадке ЕЭК не создано. Обращения в компетентные органы России и ЕЭК не дают никакого результата.

 
Теги: Минск
 
 
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Одностороннее решение России может серьезно отразиться на системе техрегулирования ЕАЭС. ЕЭК не может решить возникшую проблему.

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