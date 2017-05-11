Беларусь ограничила ввоз птицы из некоторых провинций Китая из-за птичьего гриппа

Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь временно ограничила ввоз птицы из некоторых провинций Китайской Народной Республики из-за высокопатогенного гриппа птиц. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Международного эпизоотического бюро, в провинциях Хубэй и Гуандун КНР зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи с 12 мая введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-