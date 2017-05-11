|
Ночью 13 мая в Беларуси возможны перебои с работой банковских карт
12.05.2017 10:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Банковские платежные карты могут работать с перебоями в ночь с пятницу на субботу 13 мая, сообщает ОАО "Банковский процессинговый центр".
По информации БПЦ, 13 мая с 01:00 до 6:00 в центре будут проводиться технологические работы по обновлению программного обеспечения сетевого оборудования.
"В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу процессингового центра", — говорится в сообщении.
В связи с плановыми работами в БПЦ Белорусская железная дорога известила своих клиентов, что ночью 13 мая будет недоступна услуга покупки билетов и возврат билетов через виртуальную систему продажи проездных документов.
Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 миллионов банковских платежных карт. Его клиентами являются более 71 тысячи предприятий торговли и сервиса, подключение к БПЦ имеют более 112 тысяч платежных терминалов и 2,6 тысячи банкоматов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В это время Банковский процессинговый центр займется обновлением программного обеспечения. БЖД уже сообщила о том, что нельзя будет купить билеты через ее сайт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии