«И так, и так помирать». Жительница ближайшей к АЭС избушки освещает дом керосиновой лампой

Со строительством АЭС в жизни Зии Фаустиновны мало что изменилось. Электричество по-прежнему никто не обещает. Да и сама хозяйка не очень жаждет электрифицировать свой дом:

— А начорта ано нам? Лепей хату ў веске дали б. Ужо надаела нам на поле сядзець.



