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«Недвижимость линия закона»: «9-летний опыт работы на рынке позволяет нам удерживать лидерство среди гомельских агентств и достойно конкурировать со столичными»
12.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Гомельское агентство недвижимости было создано в 2008 году. Компании быстро удалось встать на ноги, сформировать свой фирменный стиль работы и выйти в лидеры на местном рынке.
В 2010 году руководство компании принимает решение и открывает свой первый региональный офис, но не где-нибудь, а в самой столице. Это был очень смелый шаг: до этого времени ни одно региональное агентство не имело места оказания услуг в Минске. Сегодня минское подразделение гомельского агентства успешно конкурирует на столичном рынке риэлтерских услуг.
В 2011 году открывается могилевский офис агентства «Недвижимость линия закона», который за несколько лет своей деятельности занял лидирующие позиции и в этом регионе.
Риэлтерская компания — постоянный участник премии Realt Golden Key. В 2014 году она стала победителем в номинации «Риэлтер № 1 — на рынке жилой недвижимости Гомеля». В 2015 году ее назвали лучшей в двух номинациях: «Риэлтер № 1 — на рынке жилой недвижимости Гомеля» и «Риэлтер № 1 — на рынке жилой недвижимости Могилева».
В текущем году риэлтерская компания
ОДО «
Во время народного голосования мы встретились с Олегом Вольштейном, директором ОДО «Недвижимость линия закона», и поговорили о том, каких результатов достигла компания за последние два года работы на рынке — с момента ее участия в Премии Realt Golden Key в 2015 году.
— Олег Маркович, два последних года рынок недвижимости Беларуси переживает не самые лучшие времена. Снижение покупательской способности привело к значительному падению спроса на объекты жилой недвижимости. Собственно, это тот основной сегмент рынка, на котором успешно работает компания «Недвижимость линия закона». Пришлось ли вам в это непростое время искать новые формы и методы работы с клиентами, чтобы по-прежнему оставаться на плаву?
— Действительно, последние годы на рынке недвижимости Беларуси были особенные. На смену «эры продавца» пришла «эра покупателя». Цены, по которым продавцы выставляли квартиры на рынок, были слишком завышены. Сделки совершались только в том случае, если цена соответствовала реалиям рынка или была ниже среднерыночной.
Мне приятно отметить, что даже в такой сложной ситуации количество оформленных с помощью нашего агентства сделок не снизилось. Но чтобы не сдать позиции, команде профессионалов приходилось очень много работать с каждым без исключения продавцом и покупателем.
Мы постоянно изучаем опыт западных коллег и по возможности применяем его в нашей практике в соответствии с белорусским законодательством и менталитетом потребителей.
Так, например, в последние годы освоили технологию предпродажной подготовки квартиры «Хоум стейджинг» (Home taging), что в переводе означает «домашняя инсценировка». Она нацелена на то, чтобы показать квартиру в более выгодном свете, создать у покупателя положительное впечатление о ней.
— Специалисты выделяют большую юридическую составляющую риэлтерской услуги. Но, наверное, не легче свести интересы и понять истинные желания продавца и покупателя? Какая роль в этом отводится риэлтеру и агенту?
— В процессе организации и проведения сделки между продавцом и покупателем очень часто возникает взаимное недоверие. Каждая сторона опасается быть обманутой. Здесь есть доля правды. Сделка купли-продажи сложная как с юридической стороны, так и с психологической. Люди нервничают, боятся потерять деньги, не контролируют свои эмоции и действия. Риэлтер между ними выступает связующим звеном. Он должен уметь погасить любой конфликт и защитить интересы каждой стороны.
Буквально на днях продавец и покупатель чуть не отказались от подписания договора из-за сущего пустяка. Они не смогли договориться, кто будет оплачивать коммунальные платежи. Да и сумма была просто смешная, но страсти разгорелись не на шутку. В спор пришлось вмешаться риэлтеру. Он взял ручку, быстро расписал между продавцом и покупателем платежи, и конфликт был улажен. За этим последовало подписание договора.
— Удается ли вашей компании по-прежнему удерживать лидирующие позиции среди конкурентов?
— Нужно признать, что все агентства недвижимости Гомеля являются достойными конкурентами. Однако в нашем городе, полагаю, не без нашего участия, сложилась очень дружелюбная атмосфера как между агентствами, так и специалистами. Безусловно, в риэлтерском бизнесе, как и в любом другом, каждый борется за своего клиента. Но честная конкуренция подразумевает, что привлекать на свою сторону потребителя можно только путем создания дополнительных условий, которых он не получает у конкурентов. Все острые моменты между агентами и риэлтерами решаются на уровне руководства и всегда заканчиваются конструктивным диалогом.
— Удалось ли вам в этих непростых условиях сохранить команду профессионалов?
— Несмотря на кризисные явления на рынке недвижимости, агентство «Недвижимость линия закона» не только сохранило свой коллектив, но и расширило свой штат. Благодаря внедрению новых технологий, организации производственного процесса, грамотному распределению обязанностей, умению делегировать полномочия, правильному стилю руководства все специалисты и сотрудники агентства обеспечены работой. В нашей компании самая большая в городе база объектов недвижимости, и покупателям есть из чего выбирать. Мы тесно работаем с каждым продавцом и помогаем ему правильно сформировать рыночную справедливую цену квартиры. Это помогает нам успешно продавать объекты. Безусловно, мы не без сожаления расстаемся с теми, кто пытается работать по «серым» схемам. Наши отношения с клиентами должны быть прозрачны и понятны.
— Какие дополнительные услуги могут получить потребители в вашей компании?
— Думаю, что в Гомеле никто, кроме нас, не предоставляет потребителям услуги профессионального дизайнера. Чтобы идти в ногу со временем и знать все новинки в области строительных материалов, соблюдения технологий в процессе ремонта и оформления помещений, одного базового академического образования мало. Чтобы быть в курсе всех дизайнерских разработок и новинок, наш дизайнер постоянно повышает свою квалификацию. Как итог, мы имеем благодарных клиентов, которые в нас верят и нам доверяют.
В нашей компании также работает профессиональный фотограф. Он мастер своего дела и знает все тонкости, как представить объект с самой лучшей стороны, чтобы он стал более привлекательным. Мы закупили дорогостоящее современное оборудование, позволяющее быстро и качественно делать 3D-туры.
Мы остаемся единственным в Гомеле агентством недвижимости, которое является уполномоченным риэлтером на первичном рынке. Это одна из главных «фишек» нашей компании. Риэлтеры и агенты, специализирующиеся в этом сегменте жилой недвижимости, подробно расскажут о любой новостройке в городе, о застройщике, помогут подобрать новую квартиру с учетом пожеланий и возможностей клиентов.
Расширяется спектр предоставления наших услуг и в сегменте коммерческой недвижимости. Мы являемся лидерами по количеству предложений. Офисное, торговое или производственное помещение продавать и сдавать в аренду гораздо сложнее, чем жилое. Эта работа по плечу только самым опытным риэлтерам с богатым багажом знаний в области юриспруденции, бухгалтерского учета, экономики предприятий и т.д. Несомненно, у агентства «Недвижимость линия закона» есть такие специалисты. Нам приходилось реализовывать не только отдельные помещения, но и целые здания, заводы, земельные участки. В нашей практике был случай продажи речного судна.
— Что еще отличает ваше агентство на рынке от других риэлтерских организаций?
— У нас дружная сплоченная команда профессионалов. Мы пунктуально относимся к каждой мелочи в работе и дипломатично подходим к каждому клиенту. Постоянно совершенствуемся в профессии и подходим к ней с учетом инновационного развития отрасли. Правильно реагируем на критику, умеем исправлять ошибки и передаем опыт молодым специалистам.
— Вы имеете офисы в Минске и Могилеве. Как вам удается налаживать связь и успешно руководить подразделениями в разных точках нашей страны?
— С тех пор, как мы наладили работу региональных подразделений, я много времени провожу в Могилеве и в Минске. Выезжаю на места, организую планерки, тренинги для начинающих специалистов, общаюсь с сотрудниками и готов ответить на их любые вопросы. Региональные подразделения не существуют сами по себе. Они часть нашей компании, это часть моей жизни, и я ни в коем случае не отрываю их от головного офиса.
— Вы и ваш заместитель Наталья Ветрова являетесь единственными представителями от региона в РО «Белорусская ассоциация "Недвижимость"». Лично вы избраны в совет БелАН. Что дает вам членство в общественном объединении?
— Это помогает нам быть в курсе всех событий, происходящих на рынке. Вместе с другими членами БелАН мы боремся за цивилизованные и прозрачные условия работы на этом рынке, повышаем качество риэлтерских услуг и имидж профессии риэлтера.
— В 2015 году компания ОДО «Недвижимость линия закона» стала финалистом премии потребительского признания «Народная марка» в категории «услуги». Что означает это для вас?
— В ходе анкетирования, которое проводилось организаторами премии, наше агентство недвижимости часто называлось потребителями не только в Гомеле, Минске и Могилеве, где мы работаем, но и в Бресте. Из всех номинантов мы были единственными финалистами, кто принял участие в торжественной церемонии мероприятия. Мы, в отличие от других агентств недвижимости, приняли коллегиальное решение идти до конца, чтобы оправдать надежды потребителей, отдавших за нас свои голоса. Мы гордимся тем, что среди многочисленных риэлтерских организаций, работающих на рынке Беларуси, бренд «Недвижимость линия закона» узнаваем. За 9 лет мы проделали большой путь. Это заслуга всего коллектива.
Место оказания услуг в Могилеве
ОДО «Недвижимость линия закона» смогло занять свою достойную нишу и на рынке Могилева. С момента открытия места оказания услуг в городе на Днепре отделом успешно руководит Снежана Гололобова. Она пришла работать в агентство не новичком, а уже опытным аттестованным риэлтером.
— Что лежит в основе сделки?
— Человеческий фактор. Состоится сделка или нет — здесь все зависит от умений специалиста и того, сможет ли он найти подход к клиенту и добиться доверительных с ним отношений. Большинство людей совершают такую ответственную сделку всего один раз в жизни. Им очень важно найти своего риэлтера и агента, которому они смогут полностью доверять.
— Вы работаете на рынке Могилева уже более 6 лет. Удалось ли сохранить команду единомышленников?
— Недвижимость — сложная специфическая сфера, кто-то в ней себя находит, кто-то нет. В ней остаются работать самые настойчивые и уверенные в себе специалисты, умеющие и способные разговаривать на одном языке с клиентами.
— Бывают ли легкие сделки?
— Думаю, что в жизни таких не бывает. Недавно мы продавали трехкомнатную квартиру в центре Могилева с тремя собственниками. Они жили в разных городах — Санкт-Петербурге, Минске и Могилеве, вступили в наследство и почему-то сильно враждовали между собой. Предварительный договор был заключен в конце июля прошлого года, а продать жилое помещение нам удалось только в апреле 2017-го.
Сначала собственники очень долго не соглашались снижать цену. Агенту долго и упорно пришлось работать с ними и двигаться к своей цели. Тем не менее, время было упущено. Пока собственники примирялись и договаривались, их квартира потеряла в цене $6 тыс. Хотя в самом начале нашелся покупатель, который был готов купить квартиру за $35 тыс. Они хотели получить больше, но в итоге продали за $29 тыс.
Примерно год назад мы также продавали трехкомнатную квартиру, где собственником была бабушка лет под 80. У нее были три дочери, которые также враждовали между собой. Они долго не могли договориться, кому и какая часть денег принадлежит. Конфликт, который перерос в драку, возник прямо в банке при передаче денег. Покупатель был так растерян, что готов был отказаться от сделки уже на завершающем ее этапе. Хорошо, что при этом присутствовал наш опытный агент, которому удалось погасить конфликт. Но без милиции дело все равно не обошлось.
Много споров между покупателями и продавцами возникает при разделе мебели. Недавно чуть не сорвалась сделка из-за кухни. Покупателей устраивала квартира, и при ее осмотре они не претендовали ни на какую мебель. Но после внесения задатка решили, что им нужна кухня. Продавцы предложили купить ее за дополнительные деньги, причем недорого — всего за $500. Покупатели оценили ее в $100. Возник конфликт интересов, который также был разрешен только благодаря агенту.
Бывают случаи, когда продавцы после подписания договора выносят мебель из квартиры. Специалистам агентства приходится возвращать ее обратно.
А вы спрашиваете, бывают ли легкие сделки…
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«Недвижимость линия закона»: «9-летний опыт работы на рынке позволяет нам удерживать лидерство среди гомельских агентств и достойно конкурировать со столичными»
ОДО «Недвижимость линия закона» в Гомеле — региональная риэлтерская компания, сумевшая за годы успешной работы на рынке создать бренд, который узнают не только в...
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