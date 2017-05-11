«Недвижимость линия закона»: «9-летний опыт работы на рынке позволяет нам удерживать лидерство среди гомельских агентств и достойно конкурировать со столичными»

В 2010 году руководство компании принимает решение и открывает свой первый региональный офис, но не где-нибудь, а в самой столице. Это был очень смелый шаг: до этого времени ни одно региональное агентство не имело места оказания услуг в Минске. Сегодня минское подразделение гомельского агентства успешно конкурирует на столичном рынке риэлтерских услуг.

В 2011 году открывается могилевский офис агентства «Недвижимость линия закона», который за несколько лет своей деятельности занял лидирующие позиции и в этом регионе.

Риэлтерская компания — постоянный участник премии Realt Golden Key. В 2014 году она стала победителем в номинации «Риэлтер № 1 — на рынке жилой недвижимости Гомеля». В 2015 году ее назвали лучшей в двух номинациях: «Риэлтер № 1 — на рынке жилой недвижимости Гомеля» и «Риэлтер № 1 — на рынке жилой недвижимости Могилева».



