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Сколько налогов платили бы Apple, Microsoft и Facebook, будь они резидентами ПВТ

12.05.2017 10:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Став резидентом ПВТ, корпорация Apple, могла бы экономить на налогах 13,5 млрд долларов, подсчитали эксперты ООО «Грант Торнтон». Сегодня американским ИТ-гигантам, констатирует Statista, приходится платить один из самых высоких в мире налогов на прибыль и разрабатывать легальные и не очень схемы оптимизации, чтобы избежать непосильного, по их мнению, налогового бремени.


Если «перенести» ИТ-гигантов в белорусский Парк высоких технологий, то налоговая нагрузка на резидентов, прописанная декретом президента № 12 от 22 сентября 2005 «О Парке высоких технологий», была бы значительно меньше. Резиденты ПВТ ежеквартально производят отчисления администрации ПВТ в размере 1% от выручки, полученной при осуществлении установленных видов деятельности, при этом освобождаются от налога на добавленную стоимость, имеют некоторые другие налоговые льготы.

На основании данных годовых финансовых отчетов крупнейших ИТ-компаний США за 2016 финансовый год эксперты Grant Thornton произвели расчет приблизительной суммы их предполагаемых отчислений администрации ПВТ за указанный период.


*сравнение в части имущественных налогов не проводилось ввиду недостаточности сведений

Например, корпорация Apple за 2016 финансовый год со своих доходов заплатила бы отчисления администрации ПВТ в сумме 2,2 млрд долларов вместо 15,7 млрд долларов налогов, уплаченных ими фактически. Экономия в сравнении только с налогами на доходы и прибыль составила бы 86%.

Для всех приведенных компаний экономия значительная — от 70 до 90%. В плюсе от таких резидентов был бы и бюджет Беларуси, который получил бы дополнительно 4,3 млрд долларов.

 
 
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Став резидентом ПВТ, корпорация Apple, могла бы экономить на налогах 13,5 млрд долларов, подсчитали эксперты ООО "Грант Торнтон".

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