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Сколько налогов платили бы Apple, Microsoft и Facebook, будь они резидентами ПВТ
12.05.2017 10:44 — Новости Экономики | Tut.by
Став резидентом ПВТ, корпорация Apple, могла бы экономить на налогах 13,5 млрд долларов, подсчитали эксперты ООО «Грант Торнтон». Сегодня американским ИТ-гигантам,
Если «перенести» ИТ-гигантов в белорусский Парк высоких технологий, то налоговая нагрузка на резидентов, прописанная декретом президента № 12 от 22 сентября 2005 «О Парке высоких технологий», была бы значительно меньше. Резиденты ПВТ ежеквартально производят отчисления администрации ПВТ в размере 1% от выручки, полученной при осуществлении установленных видов деятельности, при этом освобождаются от налога на добавленную стоимость, имеют некоторые другие налоговые льготы.
На основании данных годовых финансовых отчетов крупнейших ИТ-компаний США за 2016 финансовый год эксперты Grant Thornton произвели расчет приблизительной суммы их предполагаемых отчислений администрации ПВТ за указанный период.
Например, корпорация Apple за 2016 финансовый год со своих доходов заплатила бы отчисления администрации ПВТ в сумме 2,2 млрд долларов вместо 15,7 млрд долларов налогов, уплаченных ими фактически. Экономия в сравнении только с налогами на доходы и прибыль составила бы 86%.
Для всех приведенных компаний экономия значительная — от 70 до 90%. В плюсе от таких резидентов был бы и бюджет Беларуси, который получил бы дополнительно 4,3 млрд долларов.
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Став резидентом ПВТ, корпорация Apple, могла бы экономить на налогах 13,5 млрд долларов, подсчитали эксперты ООО "Грант Торнтон".
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