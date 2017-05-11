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Строительство первой очереди логистического субпарка завершено в "Великом камне"

12.05.2017 11:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Строительство первой очереди логистического субпарка завершено в "Великом камне"
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка. В церемонии открытия принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Калинин отметил, что договоренности, связанные со строительством "Великого камня", выполняются с опережением сроков. "Объект построен очень быстро: не прошло и двух лет после того, как мы с участием глав двух государств заложили капсулу. В течение года велись подготовительно-проектные работы, и, можно сказать, за год была построена первая очередь логистического центра", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что в ближайшее время начнется возведение социальных объектов и жилых домов с привлечением в том числе технико-экономической помощи Китая. "Мы приступили к проектированию пожарного депо, которое к концу этого года будет построено. Будет строиться торговый центр", - сказал Анатолий Калинин.

Первая очередь торгово-логистического субпарка занимает территорию 29 га. Построено 100 тыс.кв.м недвижимости, в том числе 50 тыс. кв.м занимают складские помещения, 23 тыс. кв.м - выставочный центр. В строительство субпарка инвестировано около $120 млн.

В ближайшее время планируется приступить к строительству второй очереди. Всего территория субпарка займет площадь более 90 га, объем инвестиций - $500 млн. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Анатолий Калинин отметил, что договоренности, связанные со строительством "Великого камня", выполняются с опережением сроков. "Объект построен очень быстро: не...

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