В ЕРИП появится возможность возврата платежей по необходимости

МИНСК, 12 мая — Sputnik. ЕРИП планирует сделать доступным возврат платежа за неуказанную услугу и отложенный платеж, сообщила Sputnik председатель правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Елена Антони.

Также у пользователей появится возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах через этот сайт только после подтверждения получения товара и отсутствия претензий к нему.

"Через ЕРИП финансовые потоки не идут. Мы передаем информацию о банке, который принял платеж, поставщику услуги. После чего банк перечисляет через систему межбанковских расчетов деньги тому банку, где обслуживается поставщик услуги", — пояснила Елена Антони.

Вышеназванная опция даст новые возможности белорусским банкам и интернет-магазинам, считает собеседница Sputnik. Они смогут осуществить предоплату, авансовые платежи. Также эта мера будет способствовать увеличению поставок белорусских товаров за границу.