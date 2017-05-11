|
В ЕРИП появится возможность возврата платежей по необходимости
12.05.2017 11:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая — Sputnik. ЕРИП планирует сделать доступным возврат платежа за неуказанную услугу и отложенный платеж, сообщила Sputnik председатель правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Елена Антони.
Также у пользователей появится возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах через этот сайт только после подтверждения получения товара и отсутствия претензий к нему.
"Через ЕРИП финансовые потоки не идут. Мы передаем информацию о банке, который принял платеж, поставщику услуги. После чего банк перечисляет через систему межбанковских расчетов деньги тому банку, где обслуживается поставщик услуги", — пояснила Елена Антони.
Вышеназванная опция даст новые возможности белорусским банкам и интернет-магазинам, считает собеседница Sputnik. Они смогут осуществить предоплату, авансовые платежи. Также эта мера будет способствовать увеличению поставок белорусских товаров за границу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А оплачивать покупки в интернет-магазинах через этот сайт можно будет после подтверждения получения товара и отсутствия претензий к нему.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии