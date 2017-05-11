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В ЕРИП появится возможность возврата платежей по необходимости

12.05.2017 11:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. ЕРИП планирует сделать доступным возврат платежа за неуказанную услугу и отложенный платеж, сообщила Sputnik председатель правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Елена Антони.

В ЕРИП появится возможность возврата платежей по необходимости
© Sputnik/
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Также у пользователей появится возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах через этот сайт только после подтверждения получения товара и отсутствия претензий к нему. 

"Через ЕРИП финансовые потоки не идут. Мы передаем информацию о банке, который принял платеж, поставщику услуги. После чего банк перечисляет через систему межбанковских расчетов деньги тому банку, где обслуживается поставщик услуги", — пояснила Елена Антони.

Вышеназванная опция даст новые возможности белорусским банкам и интернет-магазинам, считает собеседница Sputnik. Они смогут осуществить предоплату, авансовые платежи. Также эта мера будет способствовать увеличению поставок белорусских товаров за границу.

 
Теги: Минск
 
 
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А оплачивать покупки в интернет-магазинах через этот сайт можно будет после подтверждения получения товара и отсутствия претензий к нему.

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