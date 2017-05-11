12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

Александр Субботин напомнил, что сегодня завершают работу специалисты Россельхознадзора, которые инспектировали белорусские предприятия. "Пока никакой информации по итогам инспекции нет, но в понедельник я поеду в Москву. В Министерстве сельского хозяйства России состоится рабочая встреча с заместителем министра Евгением Непоклоновым", - рассказал замминистра. Он пояснил, что во время встречи будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе и результаты инспекции Россельхознадзора.

По словам Александра Субботина, за время работы в Беларуси представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий. Инспектировались предприятия по переработке молока, мяса и рыбы.

Как сообщалось, специалисты Россельхознадзора начали работу в Беларуси 1 мая. Предыдущая инспекция работала на белорусских предприятиях в апреле в течение девяти дней. Пять групп специалистов проинспектировали 18 предприятий. По итогам инспекции были сняты ограничения на ввоз продукции двух - "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка".-0-