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Рабочая встреча аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве

12.05.2017 12:24 — Новости Экономики | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

Александр Субботин напомнил, что сегодня завершают работу специалисты Россельхознадзора, которые инспектировали белорусские предприятия. "Пока никакой информации по итогам инспекции нет, но в понедельник я поеду в Москву. В Министерстве сельского хозяйства России состоится рабочая встреча с заместителем министра Евгением Непоклоновым", - рассказал замминистра. Он пояснил, что во время встречи будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе и результаты инспекции Россельхознадзора.

По словам Александра Субботина, за время работы в Беларуси представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий. Инспектировались предприятия по переработке молока, мяса и рыбы.

Как сообщалось, специалисты Россельхознадзора начали работу в Беларуси 1 мая. Предыдущая инспекция работала на белорусских предприятиях в апреле в течение девяти дней. Пять групп специалистов проинспектировали 18 предприятий. По итогам инспекции были сняты ограничения на ввоз продукции двух - "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Субботин напомнил, что сегодня завершают работу специалисты Россельхознадзора, которые инспектировали белорусские предприятия

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