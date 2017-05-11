Брифинг о ходе посевной кампании пройдет в пресс-центре БЕЛТА 15 мая

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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Влияние неблагоприятных погодных условий на ход посевной кампании" состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 мая в 12.00.

В нынешнем году посевная кампания в Беларуси проходит в сложных климатических условиях. Не характерные для апреля-мая низкие температуры и избыток влаги задерживают развитие озимых и замедляют сев яровых культур, отрицательно влияют на плодовые, у которых уже началось цветение. Какие меры принимают аграрии для своевременного завершения весенних полевых работ и минимизации влияния негативных природных факторов на урожай? Какие прогнозы дают ученые на будущий урожай? Каких еще сюрпризов ожидать от погоды? На эти и другие вопросы ответят заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Ядловский, заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан и первый заместитель начальника ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Мария Герменчук.

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