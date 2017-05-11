МИНСК, 12 мая — Sputnik. ООО "Трайпл", совладельцем которой выступает известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж, в 2016 году получило чистый убыток в размере 38,78 миллионов рублей, свидетельствует отчет о прибылях и убытках компании.

В марте 2016 года белорусский бизнесмен Юрий Чиж и еще пять топ-менеджеров "Трайпла" были задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Им вменялся ущерб государству в размере 12 миллионов долларов. В сентябре Чиж вышел из СИЗО КГБ, где он содержался все это время, и был переведен под домашний арест. Одной из причин смягчения меры пресечения стало намерение улучшить финансовое положение группы компаний, которая имеет много подразделений бизнеса, численность работающих на предприятиях Чижа превышает 7 тысяч человек.

Как следует из отчета о прибылях и убытках компании, опубликованного на Едином портале финансового рынка, в 2016 году чистый убыток "Трайпла" составит 38 миллионов 786 тысяч рублей против прибыли в размере 2,88 миллионов рублей в 2015 году.

За 2016 год компания увеличила выручку почти вдвое — до 30,9 миллионов рублей, валовая прибыль показала рост в 2,5 раза до 16,2 миллионов рублей.

За 2016 год, как следует из бухгалтерского баланса, также опубликованного на портале, компания уплатила относительно небольшие суммы налогов, однако задолженность третьим кредиторам выросла до 22,7 миллионов или более чем в 4 раза. Почти вдвое увеличилась и краткосрочная кредиторская задолженность — до более чем 41 миллиона рублей.

Примечательно, что в документах, опубликованных на портале, основным направлением деятельности "Трайпла" называется строительная деятельность. В то же время на сайте компании указывается, что группа компаний продолжает заниматься, помимо недвижимости, реализацией нефтепродуктов, ритейлом, производством лекарств, сельским хозяйством, оказывает таможенные услуги и услуги туризма, а также оздоровления.

Как ранее сообщал Sputnik, во время нахождения Чижа под стражей группой компаний управлял старший сын бизнесмена Сергей Чиж, до этого занимавшийся только сетью гипермаркетов "Простор".

В 2016 году "Трайпл" лишился ряда крупных объектов недвижимости и утратил несколько масштабных и знаковых инвестпроектов, в том числе проект по реконструкции стадиона "Динамо" в Минске и строительство отельного комплекса "Кемпински" на берегу Свислочи в белорусской столице.

Помимо этого, некоторые торговые центры, которые были заложены "Трайплом" в банки, перешли из-за долгов в собственность БПС-Сбербанка, Белагропромбанка и АСБ-Лизинг (лизинговой структуры Беларусбанка).