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Евро и российский рубль на торгах 12 мая подешевели, доллар подорожал

12.05.2017 13:30 — Новости Экономики | БелТА  
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Евро и российский рубль на торгах 12 мая подешевели, доллар подорожал

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 12 мая подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0014 до Br1,8733 (11 мая - Br1,8719 за $1).

Евро подешевел на Br0,0025 и составляет Br2,0347 (11 мая - Br2,0372 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0018 до Br3,2749 за 100 российских рублей (11 мая - Br3,2767 за 100 российских рублей).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Доллар подорожал на Br0,0014 до Br1,8733 (11 мая - Br1,8719 за $1).

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