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Почему Беларусь отменяет полеты в Украину?

12.05.2017 13:28 — Новости Экономики | БДГ  
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«Белавиа» сообщает об отмене некоторых рейсов в Киев с 14 по 24 мая.

Национальный авиаперевозчик Беларуси – компания «Белавиа» – отменяет определённые рейсы в Киев с 14 по 24 мая.

Сайт национального перевозчика сообщает, что в аэропорту Жуляны (Киев) ремонтируется взлетно-посадочная полоса, поэтому несколько рейсов перенесены в аэропорт Борисполь или отменены.

В период с 14 по 24 мая рейсы В2-829/В2-830 отменены, а рейсы В2-839/В2-840 выполняются в/из аэропорта Борисполь.

С13 по 25 мая рейсы В2-847/ В2-848 будут выполняться в/из аэропорта Борисполь.

 
 
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«Белавиа» сообщает об отмене некоторых рейсов в Киев с 14 по 24 мая. Национальный авиаперевозчик Беларуси – компания «Белавиа» – отменяет определённые рейсы в Киев...

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