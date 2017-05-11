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Почему Беларусь отменяет полеты в Украину?
12.05.2017 13:28 — Новости Экономики | БДГ
«Белавиа» сообщает об отмене некоторых рейсов в Киев с 14 по 24 мая.
Национальный авиаперевозчик Беларуси – компания «Белавиа» – отменяет определённые рейсы в Киев с 14 по 24 мая.
Сайт национального перевозчика сообщает, что в аэропорту Жуляны (Киев) ремонтируется взлетно-посадочная полоса, поэтому несколько рейсов перенесены в аэропорт Борисполь или отменены.
В период с 14 по 24 мая рейсы В2-829/В2-830 отменены, а рейсы В2-839/В2-840 выполняются в/из аэропорта Борисполь.
С13 по 25 мая рейсы В2-847/ В2-848 будут выполняться в/из аэропорта Борисполь.
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«Белавиа» сообщает об отмене некоторых рейсов в Киев с 14 по 24 мая. Национальный авиаперевозчик Беларуси – компания «Белавиа» – отменяет определённые рейсы в Киев...
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