Почему Беларусь отменяет полеты в Украину?

«Белавиа» сообщает об отмене некоторых рейсов в Киев с 14 по 24 мая.

Национальный авиаперевозчик Беларуси – компания «Белавиа» – отменяет определённые рейсы в Киев с 14 по 24 мая.

Сайт национального перевозчика сообщает, что в аэропорту Жуляны (Киев) ремонтируется взлетно-посадочная полоса, поэтому несколько рейсов перенесены в аэропорт Борисполь или отменены.

В период с 14 по 24 мая рейсы В2-829/В2-830 отменены, а рейсы В2-839/В2-840 выполняются в/из аэропорта Борисполь.

С13 по 25 мая рейсы В2-847/ В2-848 будут выполняться в/из аэропорта Борисполь.