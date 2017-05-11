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Гуцериев привез на встречу Лукашенко крупнейшего трейдера российской нефти Glencore

12.05.2017 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Перспективы сотрудничества со швейцарской трейдинговой компанией Glencore International AG обсуждались в пятницу на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством этой компании, сообщила пресс-служба главы государства.

«Много о вас слышал, о ваших успехах в бизнесе в последнее время. Наверное, ненормально, что такая мощная компания — шестая в Европе — не имеет никакого бизнеса, не имеет нормальных производственных контактов в Беларуси», — сказал Глава государства.

«Хотел бы, чтобы мы договорились и смогли вместе работать по тем или иным направлениям», — добавил Лукашенко.

На встрече присутствовали генеральный директор компании Айван Глазенберг и другие представители Glencore, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Glencore International AG — один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях.

Гуцериев и Glencore являются основными собственниками «Русснефти», владея соотвтетсвенно 60% и 25% компании. «Русснефть» — шестая по объемам добычи нефти в России компания.

 
 
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"Хотел бы, чтобы мы договорились и смогли вместе работать по тем или иным направлениям", - добавил Лукашенко.

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