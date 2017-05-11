12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экономический и инвестиционный форум пройдет 15 мая в Сеуле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Форум приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Республикой Корея. "Цель мероприятия - дальнейшее развитие и интенсификация двустороннего торгово-экономического сотрудничества, установление прямых контактов между деловыми кругами двух стран", - отметили в пресс-службе.

В мероприятии примут участие представители правительства, министерств экономики, финансов, промышленности, концерна "Белнефтехим", Национальной академии наук, Белорусской торгово-промышленной палаты, Национального агентства инвестиций и приватизации, администрации Парка высоких технологий, промышленных, нефтехимических и иных предприятий. Корейская сторона будет представлена на форуме такими компаниями, как Hyundai Engineering, Kia Motors Corporation, Samsung Electronics, LG International Corporation, Mando Corporation, Doosan Heavy Industries & Construction Corporation.

Форум организован посольством Беларуси в Республике Корея совместно с Корейской торгово-промышленной палатой.-0-