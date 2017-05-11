Владимир Улахович и Александр Ярошенко. Фото БелТПП

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата и Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БелТПП.

Стороны договорились развивать взаимодействие в целях создания благоприятных условий для расширения торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества Беларуси и Китая, установления контактов между бизнесменами двух стран, превращения индустриального парка "Великий камень" в важнейшую площадку для международного делового взаимодействия.

В соответствии с соглашением БелТПП будет проводить для резидентов и инвесторов парка консультации по вопросам сертификации и другим, входящим в ее компетенцию, взаимодействовать с резидентами и инвесторами парка по проведению на его территории выставочно-ярмарочных и других международных деловых мероприятий, распространять информацию о деятельности парка среди потенциальных инвесторов, зарубежных торгово-промышленных палат и иных объединений деловых кругов.

В свою очередь Администрация индустриального парка "Великий камень" будет оказывать БелТПП содействие в эффективном взаимодействии с резидентами и инвесторами парка, а также информационную поддержку организуемым БелТПП мероприятиям.-0-