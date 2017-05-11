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Беларусь и Алжир имеют все предпосылки для расширения сотрудничества - Рачков

12.05.2017 14:18 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Алжир имеют все предпосылки для расширения сотрудничества - Рачков
Сергей Рачков. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Алжир имеют все предпосылки для расширения сотрудничества. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Алжире по совместительству Сергей Рачков, выступая 11 мая на национальном дне Беларуси на 50-й Алжирской международной выставке FIA 2017, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Белорусская национальная экспозиция на выставке была торжественно открыта также 11 мая. Выступая перед присутствующими, посол подчеркнул необходимость расширения белорусско-алжирского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, научно-технической и иных сферах и отметил, что для этого имеются все предпосылки.

Экспозиция Беларуси на FIA 2017 вызвала повышенный интерес представителей алжирских государственных органов, крупных частных компаний и предприятий, а также дипломатического корпуса. По итогам состоявшихся во время выставки переговоров подписаны меморандумы о сотрудничестве между ОАО "МТЗ" и компанией Belarus Motor Algeria, а также между НАН Беларуси и потенциальными партнерами.

В белорусской экспозиции, которая впервые организована на Алжирской международной выставке, представлены продукция предприятий Министерства промышленности, включая ОАО "МАЗ", ОАО "Гомсельмаш" и ОАО "Минский электротехнический завод", а также разработки Государственного комитета по науке и технологиям, НАН Беларуси, возможности Министерства образования.

FIA 2017 проходит в Алжире по 13 мая, она собрала около 1 тыс. компаний из 40 стран. Оператором национальной экспозиция выступило выставочное предприятие "Белинтерэскпо" БелТПП.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Экспозиция Беларуси на FIA 2017 вызвала повышенный интерес представителей алжирских государственных органов, крупных частных компаний и предприятий, а также...

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