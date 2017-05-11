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Международный экономический форум и выставка "Северный вектор Гродненщины" пройдут в Ошмянах
12.05.2017 14:47 — Новости Экономики | БелТА
12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный экономический форум и выставка-ярмарка "Северный вектор Гродненщины" пройдут в июле в Ошмянах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Гродненского облисполкома.
На выставку-ярмарку и мероприятия форума приглашены инвесторы и бизнесмены из Беларуси и зарубежных стран. В Ошмянах состоится презентация инвестиционного потенциала, конкретных проектов и предложений по ведению бизнеса в северных районах Гродненской области. Также на выставке-ярмарке представят продукцию промышленных, сельскохозяйственных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса Ошмянского, Островецкого и Сморгонского районов.
На форум "Новые возможности и перспективы сотрудничества" приезжают постоянные и потенциальные зарубежные партнеры районов Гродненской области и предприятий-участников, чтобы обсудить перспективы взаимодействия, наладить контакты, а также представители дипломатических ведомств, административных территорий Польши, Литвы, Латвии, России и КНР, с которыми сотрудничают районы.
Традиционный экономический форум и выставка-ярмарка "Северный вектор Гродненщины" состоятся в седьмой раз, ежегодно они проходят в одном из северных районов Гродненской области - Ошмянском, Островецком и Сморгонском.-0-
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На выставку-ярмарку и мероприятия форума приглашены инвесторы и бизнесмены из Беларуси и зарубежных стран.
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