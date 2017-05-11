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Австрия пригласила белорусский бизнес на экономический форум "Фельден-2018"

12.05.2017 14:42 — Новости Экономики | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия пригласила белорусский бизнес на экономический форум "Фельден-2018", сообщается на сайте Министерства экономики по итогам встречи заместителя министра экономики Павла Утюпина с делегацией австрийской земли Каринтия во главе с министром экономики земельного правительства Кристианом Бенгером.

На встрече Павел Утюпин подчеркнул заинтересованность Беларуси в увеличении товарооборота с Австрией и рассказал о возможностях инвестиционного сотрудничества между странами. В качестве перспективных направлений такого взаимодействия он обозначил туризм, деревообработку, сельское хозяйство, а также пригласил австрийский бизнес к созданию совместных производств на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Кристиан Бенгер в свою очередь проинформировал, что в составе австрийской делегации Беларусь посещают представители десяти компаний Каринтии, рассказал о положительном впечатлении от прошедших накануне встреч и переговоров с белорусскими коллегами, их интересе к реализации совместных проектов. Он пригласил белорусские компании, желающие завязать новые контакты и заключить новые сделки с австрийским бизнесом, на экономический форум "Фельден-2018".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече Павел Утюпин подчеркнул заинтересованность Беларуси в увеличении товарооборота с Австрией и рассказал о возможностях инвестиционного сотрудничества...

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