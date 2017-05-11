12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 12 мая подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

По информации Национального банка, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04%.

Доллар подорожал на Br0,0014 до Br1,8733 (11 мая - Br1,8719 за $1).

Евро подешевел на Br0,0025 и составляет Br2,0347 (11 мая - Br2,0372 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0018 до Br3,2749 за 100 российских рублей (11 мая - Br3,2767 за 100 российских рублей).-0-