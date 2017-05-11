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Внедрение секьюритизации будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг - Минфин

12.05.2017 15:16 — Новости Экономики | БелТА  
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Внедрение секьюритизации будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг - Минфин
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение секьюритизации будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

В Минфине напомнили, что новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - внедряется на финансовом рынке Беларуси. Соответствующий указ №154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)" 11 мая подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Положительным эффектом от использования новой схемы финансирования станет появление облигаций специальных финансовых организаций, что будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что новая схема финансирования основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с последующей эмиссией облигаций, которая в мировой практике получила название "секьюритизация".

"Участниками новой схемы финансирования смогут выступать банки и иные юридические лица (предприятия, лизинговые компании, микрофинансовые организации и другие). Объектами сделок являются кредиты и займы, платежи по договорам лизинга, по иным видам дебиторской задолженности. В результате уступки прав (требований) организации получат вместо задолженности реальные деньги. Эти средства сразу смогут использоваться для модернизации, реализации инвестиционных проектов, то есть будут направлены на развитие экономики", - отметили в министерстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В пресс-службе пояснили, что новая схема финансирования основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с...

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