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Внедрение секьюритизации будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг - Минфин
12.05.2017 15:16 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение секьюритизации будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.
В Минфине напомнили, что новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - внедряется на финансовом рынке Беларуси.
В пресс-службе пояснили, что новая схема финансирования основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с последующей эмиссией облигаций, которая в мировой практике получила название "секьюритизация".
"Участниками новой схемы финансирования смогут выступать банки и иные юридические лица (предприятия, лизинговые компании, микрофинансовые организации и другие). Объектами сделок являются кредиты и займы, платежи по договорам лизинга, по иным видам дебиторской задолженности. В результате уступки прав (требований) организации получат вместо задолженности реальные деньги. Эти средства сразу смогут использоваться для модернизации, реализации инвестиционных проектов, то есть будут направлены на развитие экономики", - отметили в министерстве.-0-
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В пресс-службе пояснили, что новая схема финансирования основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с...
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