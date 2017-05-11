Центробанки Беларуси и России обсудили политику валютного курса и меры по снижению инфляции

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России рассмотрены на очередном, сорок шестом заседании Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Заседание состоялось 12 мая в Гродно с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран.

"Стороны обсудили политику валютного курса и предпринимаемые центробанками двух стран меры по снижению инфляции, обеспечению финансовой стабильности. В ходе заседания рассмотрены итоги работы банковских систем Беларуси и России, динамика международных резервов и ликвидности в иностранной валюте, двусторонний платежный баланс и платежный баланс Союзного государства в 2016 году. Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития цифровых банковских технологий", - подчеркнули в Нацбанке.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.-0-