ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центробанки Беларуси и России обсудили политику валютного курса и меры по снижению инфляции

12.05.2017 15:43 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России рассмотрены на очередном, сорок шестом заседании Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Заседание состоялось 12 мая в Гродно с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран.

"Стороны обсудили политику валютного курса и предпринимаемые центробанками двух стран меры по снижению инфляции, обеспечению финансовой стабильности. В ходе заседания рассмотрены итоги работы банковских систем Беларуси и России, динамика международных резервов и ликвидности в иностранной валюте, двусторонний платежный баланс и платежный баланс Союзного государства в 2016 году. Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития цифровых банковских технологий", - подчеркнули в Нацбанке.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание состоялось 12 мая в Гродно с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Мобильная бригада бесплатно продиагностирует технику Zoomlion в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика